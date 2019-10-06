romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-10-2019 - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-10-2019 -
Dalla Rete Google NewsTragedia a Castellammare, disperato si impicca padre di tre figli: muore a 38 anni - Lascia una lettera alla famiglia di Boscoreale, aperta un'inchiesta - IlCorrierino.com
Tragedia a Castellammare, disperato si impicca padre di tre figli: muore a 38 anni - Lascia una lettera alla famiglia di Boscoreale, aperta un'inchiesta IlCorrierino.com
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 6 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE IN AUMENTO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LAURENTINA E Roma FIUMICINO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA SALARIA TRA BORGO QUINZO E OSTERIA NUOVA DIREZIONE POGGIO SAN LORENZO E A SEGUIRE SCENDENDO VERSO Roma CODE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE NEI DUE SENSI SITUAZIONE ANALOGA NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 6 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DEL MARE E Roma FIUMICINO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA SALARIA ALTEZZA OSTERIA NUOVA POGGIO MOIANO NELLE DUE DIREZIONI E A SEGUIRE SCENDENDO VERSO Roma CODE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE SEMPRE NEI DUE SENSI SITUAZIONE ANALOGA NEI PRESSI DEL COMUNE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 6 OTTOBRE 2019 ORE 09:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO TRAFFICO PRESSOCCHE’ REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA SALARIA TRA CASAL DI FRASO E OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA NEI PRESSI DEL COMUNE DI MONTELIBRETTI SU VIA UMBERTO TRA VIA SAN ROCCO E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 6 OTTOBRE 2019 ORE 08:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, NELLA GIORNATA DI OGGI, TRENI STRAORDINARI SULLA LINEA FL4 Roma TERMINI – ALBANO LAZIALE, PER LA TRADIZIONALE SAGRA DELL’UVA DI MARINO. PER L’EVENTO RICORDIAMO INOLTRE CHE SARA’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 6 OTTOBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE SULLA RETE VIARIA IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SI PRESENTA SCORREVOLE ECCETTO SUL RACCORDO, IN ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE IN DIMINUZIONE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA CASAL DEL MARMO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA GIORNATA DI OGGI, TRENI STRAORDINARI SULLA LINEA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO DEL 5 OTTOBRE 2019 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA A91 Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE PIU’ AVANTI TRA APPIA E TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA CASILINA E APPIA. SULLA COMPLANARE DELLA A91 Roma- FIUMICINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 18 : 30 : ùNOTIZIARIO DEL 5 OTTOBRE 2019 ORE 18.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE RILENTO TRA PONTINA E LAURENTINA E PIU’ AVANTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA; SULLA COMPLANARE DELLA A91 Roma- FIUMICINO SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE Roma; SEMPRE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO DEL 5 OTTOBRE 2019 ORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE RILENTO ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA E PIU’ AVANTI TRA L’APPIA E LA TUSCOLANA; SEMPRE TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA, RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA SULLA COMPLANARE DELLA A91 Roma- ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO DEL 5 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA COMPLANARE DELLA A91 Roma- FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SI REGISTRA QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO DEL 5 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLazioNE LE ALTRE NOTIZIE… FINO ALLE ORE 19 DI QUESTA SERA, PER UNA MANIFESTAZIONE, E’ PREVISTA LA CHIUSURA DI PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI. POSSIBILI RALLENTAMENTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 5 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA E TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA LA COLOMBO E SPINACETO RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 5 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA E TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA LA COLOMBO E SPINACETO RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 5 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA PONTINA E LA Roma-FIUMICINO E RALLENTAMENTE TRA TUSCOLANA E APPIA MENTRE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA B/B1 DELLA METRO, IL TRATTO CASTRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 5 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA PONTINA E LA Roma-FIUMICINO RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA B/B1 DELLA METRO, IL TRATTO CASTRO PRETORIO LAURENTINA E’INTERROTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIE PER LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 5 OTTOBRE 2019 ORE 09.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLazioNE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA B/B1 DELLA METRO, IL TRATTO CASTRO PRETORIO LAURENTINA E’INTERROTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIE PER LE GIORNATE DI OGGI E DI ...