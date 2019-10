Vertice Berlusconi-Meloni-Salvini | in marcia con spirito unitario Il Governo non

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 6 ottobre 2019) Undei tre leader di centrodestra Matteo, Silvioe Giorgiasi è tenuto nel pomeriggio a Milano. “Il centrodestra si rimette inverso i prossimi appuntamenti politici ed elettorali con” affermano in una nota congiunta, “abbiamo cominciato il lavoro per raggiungere una intesa contestuale su tutte le Regioni che andranno al voto nei prossimi mesi e contiamo di portare il buondel centrodestra anche laddove oggi non lo conoscono”.rilanciano il centrodestra come “progetto politiconel quale si riconosce la maggioranza degli italiani” e come “unica coalizione con una base programmatica comune che ha ideali condivisi”. I tre leader fissano l’obiettivo di “liberare gli italiani da questa maggioranza che esiste solo nel Palazzo, che ...

