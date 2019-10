Verdone | giovani guardano film su smarthphone | spero la sala non muoia

Carlo Verdone parla della nuova droga dei giovani : “Anch’io ho provato Fentanyl. È come essere in un batuffolo caldo” : “Io il Fentanyl l’ho provato“. A rivelarlo è Carlo Verdone che, nella serata in cui l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma lo ha premiato con l’iscrizione onoraria all’albo per le sue approfondite conoscenze mediche, ha raccontato la sua esperienza con questa potentissima droga, la stessa che ha ucciso lo chef italiano Andrea Zamperoni a New York. “Oggi ho letto sui giornali che il Fentanyl è la droga dei ...