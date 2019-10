Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 6 ottobre 2019)è una di quelle persone alle quali viene istintivo dare del tu. Ma non per mancanza di rispetto, quanto piuttosto per un certo sentimento di familiarità. Innanzitutto perchéTataranni (personaggio che interpreta nella serie omonima, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia e in onda su Raiuno), entrata in punta di piedi nelle case degli italiani sembra, dati alla mano, essere già diventata una di famiglia. In punta di piedi si fa per dire perché,ci racconta, il “suo” sostituto procuratore è un “vulcano”.“è un’intemperante, una che di base non ama piacere. Non fa nulla per essere amata, è se stessa quasi sempre. È un tipo poco diplomatico, è durissima, ma non solo con gli altri, anche con se stessa. È un’antiborghese, la ...

HuffPostItalia : Vanessa Scalera: 'Imma come Montalbano: la gente ama gli antiborghesi e i Don Chisciotte' -