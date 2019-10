Uomo paralizzato torna a camminare con esoscheletro Muove braccia col pensiero

Thibault - l'Uomo paralizzato che cammina grazie a un esoscheletro : Un uomo è stato in grado di muovere tutti e quattro gli arti paralizzati grazie a un sofisticatissimo esoscheletro controllato dalla sua mente. È lo straordinario risultato raggiunto da un gruppo di ricercatori francesi in uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet Neurology. Thibault, il giovane paziente di 30 anni che ha testato l'esoscheletro, ha detto che muovere quei primi passi lo ha fatto sentire come il "primo uomo sulla ...