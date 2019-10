Una Roma decimata dagli infortuni ospita il Cagliari di Olsen | Luca Pellegrini e

Roma-Cagliari - Fonseca : “Sarà Una partita complicata. Scelte obbligate - out anche Florenzi” : Paulo Fonseca, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sugli avversari di domani e sugli infortuni che rendono le Scelte di formazione praticamente obbligate: “Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato e che viene da una serie di risultati positivi. Noi veniamo da un periodo complicato, con pochissimo tempo per ...

FI Giovani Roma : 5-6 ottobre contro proposte Ministro Fioramonti ‘Una merendina contro le Tasse’ : Roma – Davide Bordoni – Simone Leoni (Forza Italia): Una merendina val bene una protesta. Per un Governo che ha cercato di speculare anche sulle merendine, cercando di intestarsi al merito un provvedimento senza capo ne coda, Noi Giovani di Forza Italia Roma rispondiamo al Ministro dell’Istruzione usando la stessa moneta croccante. Una merendina contro le Tasse – dichiara Simone Leoni Coordinatore di Forza Italia Giovani Roma – ...

Giada Pezzaioli a Giovanni Conversano : "Speravo in Una proposta di matrimonio più intima e romantica. Si merita Una risposta 'a tu per tu'" : Ad una settimana dal 'Vedremo' alla proposta di matrimonio del fidanzato Giovanni Conversano, Giada Pezzaioli è tornata a 'Vieni da me' per raccontare i motivi di questa risposta spiazzante. Nel corso dell'intervista a Caterina Balivo, la reginetta di bellezza ha spiegato come è riuscita ad inserire il compagno nella sua famiglia:prosegui la letturaGiada Pezzaioli a Giovanni Conversano: "Speravo in una proposta di matrimonio più intima e ...

Una Roma a rilento - solo pari col Wolfsberg : Un pari tutto sommato giusto che fa felici soprattutto gli austriaci del Wolfsberg in una partita a corto di grandi emozioni. Nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League, la Roma va via da Graz con un solo punto dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol fortunoso di Spinazzola. I giallorossi di Fonseca, che tra infortuni e riposi fa ricorso ad un sostanzioso turnover lasciando in panchina i pezzi da ...

VIDEO Wolfsberger-Roma 1-1 - Highlights - gol e sintesi : Una perla di Liendl riacciuffa Spinazzola : Si chiude sul punteggio di 1-1 il secondo impegno della Roma nella Europa League 2019/2020. I giallo-rossi, infatti, pareggiano in casa del Wolfsberger (si giocava a Graz) e salgono a quota 4 punti, assieme agli austriaci, in vetta al proprio raggruppamento. Il match non ha visto una Roma particolarmente ispirata, con il vantaggio di Spinazzola dopo 27 minuti, quindi il pareggio dei padroni di casa al sesto minuto della ripresa con un bellissimo ...

Una brutta Roma si ferma a Graz : al gol di Spinazzola risponde Liendl : Roma – Termina 1-1 la sfida valida per la seconda giornata del gruppo J tra Wolfsberger e Roma. Al gol di Spinazzola nel primo tempo risponde Liendl nella ripresa. Entrambe le formazioni proseguono così a braccetto in testa al raggruppamento, salendo ambedue a quota 4 e lasciando staccate Istanbul e Borussia, anche loro col risultato di 1-1 al termine del rispettivo incontro. Una Roma rimaneggiata, forse troppo, si presenta all’UPC ...

Roma tra rifiuti e proteste. In Consiglio comUnale scontro Raggi-opposizioni : "Dimettiti" : A due giorni dall'addio del cda di Ama, la sindaca ammette: per evitare l'emergenza spazzatura bisogna scavalcare le feste, poi costruire un "ciclo integrato" e "spingere sulla differenziata". Ma intanto scatta il pre-allarme sanitario. Preoccupazione per il 25 ottobre quando...

Il Papa nomina l’ex procuratore di Roma Pignatone presidente del tribUnale Vaticano : l’ex procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, è stato nominato da Papa Francesco presidente del tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Pignatone prende così il posto del precedente presidente Giuseppe Dalla Torre. L'articolo Il Papa nomina l’ex procuratore di Roma Pignatone presidente del tribunale Vaticano proviene da Il Fatto Quotidiano.

TribUnale di Roma : "Si può chiedere stop delle cure anche senza testamento biologico" : Il Giudice tutelare del Tribunale di Roma ha stabilito che, in determinati casi, si può chiedere l'interruzione delle terapie anche in assenza di testamento biologico da parte del paziente, purché quest'ultimo abbia espresso in precedenza questa sua volontà a un proprio "rappresentante", ossia all'amministratore di sostegno designato. Il giudice tutelare sarà chiamato a intervenire soltanto se dovesse essere opposizione a procedere da parte ...

In Romania c’è Una crisi politica : La prossima settimana sarà votata una mozione di sfiducia al governo e c'è il grosso rischio che si vada a elezioni anticipate

Roma - Fonseca in conferenza : indicazioni su formazione ed infortUnati : “Ci aspettiamo una partita difficile, contro un avversario che ha vinto 4-0 all’esordio contro il Borussia. Sono molto aggressivi, forti e temibili in contropiede”. Sono le parole dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro gli austriaci del Wolfsberger. “Kolarov e Dzeko hanno giocato sempre e hanno bisogno di tirare il fiato, potrebbero ...

Roma - Petrachi e quella trattativa con l’Inter per Dzeko : era ancora dirigente del Torino - ora rischia Una squalifica : Petrachi ha ammesso di aver trattato Dzeko con l’Inter come d.s. della Roma, ma era ancora sotto contratto con il Torino: la procura federale apre un’inchiesta sulla vicenda Durante la conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan a Ginaluca Petrachi sfuggì una frase particolare in merito alla trattativa con l’Inter per la cessione di Dzeko. Niente che vada oltre i compiti di un direttore sportivo. Peccato che ai tempi della trattativa, ...

Caos rifiuti a Roma - l'ordine dei medici lancia l'allarme : «Subito Una soluzione o è emergenza sanitaria» : Bisogna trovare una soluzione al più presto per il problema dei rifiuti di Roma, altrimenti «si rischia l'emergenza sanitaria». È l'allarme lanciato dall'ordine...

Altri due scheletri trovati vicino a Piramide a Roma : sono Una donna e un bimbo : Dopo il ritrovamento del primo scheletro il 20 settembre, sono venute alla luce altre due sepolture di età tardo antica durante gli approfondimenti effettuati dalla Soprintendenza Speciale di Roma nello scavo Acea di Piazzale Ostiense, proprio di fronte all’uscita della Metro Piramide.I lavori di archeologia preventiva hanno portato alla luce i resti di una donna e di un bambino, vicino alla prima sepoltura. La presenza di numerosi ...