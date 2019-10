Ultime Notizie Roma del 06-10-2019 ore 20 | 10

Fonte : romadailynews

(Di domenica 6 ottobre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Matteo Renzi al Vetriolo a mezz’ora su Raitre penso che se si vuole far chiarezza come conta detto giusto per Presidente del Consiglio vado al copasir spieghi tu e soprattutto perché il Ministro della Giustizia americana è venuto segretamente incontrare il capo del dis Questa è la domanda e disse il dipartimento delle informazioni per la sicurezza il taglio del cuneo fiscale Renzi Ha ribadito poca roba piccola ma il nome del quieto vivere perché non alzino l’IVA io ci sto dice Renzi che apre quindi al Partito Democratico intanto dal Movimento 5 Stelle leader Luigi Di Maio incalza l’esecutivo facciamo le cose Poi diciamo le questo vale per tutti gli argomenti questo non può essere il governo in cui ogni mattina leggiamo interviste che annoqualcosa ha ...

