Uccide la fidanzata e 4 suoi familiari | Strage per gelosia

Strage per gelosia in Austria - adolescente Uccide la fidanzata e 4 suoi familiari : I fatti a Kitzbühel, notissima località sciistica alpina.Non è ancora confermato il movente. Per ora la polizia ha parlato di "attacco" di gelosia. Il ragazzo si è costituito. Le vittime sono tre uomini e due donne e sarebbero la sua fidanzata e quattro membri della famiglia della ragazza.Continua a leggere

"Mi ha deriso". Uccide la fidanzata e si ferisce. Lei aveva ritirato una denuncia contro lui : Ha ucciso la fidanzata e poi ha tentato di suicidarsi con una coltellata all’addome. La vittima è Charlotte Yapi Akassi, una ragazza di 26 anni, nata in Costa d’Avorio ma con la cittadinanza italiana. Una vita difficile alle spalle, con due figli affidati all’ex marito. L’assassino invece Carmelo Fiore, operaio in una stamperia in provincia di Bergamo, tre figli da una precedente moglie. Charlotte aveva già ...

La fidanzata per nascondere il suo rapporto a tre si inventa di essere stata violentata dal suo amante - il ragazzo ci crede è Uccide a bastonate il suo rivale in amore : Una ragazza per nascondere al suo fidanzato di avere un amante ha deciso di inventarsi una storia molto particolare. La ragazza ha detto di essere stata violentata da un uomo, il realtà il rapporto era consenziente. Il ragazzo ha creduto alle parole della ragazza e con la complicità di un suo amico ha fissato un appuntamento con il presunto violentatore e lo ha ucciso. L’omicida si chiama Christopher Membreno ha 24 anni ed è stato ...