Ubi Banca come Mediobanca Il salotto del Nord è al capolinea

(Di domenica 6 ottobre 2019) Il capitalismo familiare italiano è sempre stato ricco più di relazioni che di capitali, eppure qualcosa sta cambiando. Mentre in Medioil patron di Luxottica, Leonardo del Vecchio, è salito al 7% e sembra voler proseguire per cambiare le regole del gioco dall'interno, in Ubisono saltati i patti e gli equilibri tra soci. Bazoli e i bresciani (salvo i Beretta, passati col fronte dei bergamaschi Bombassei, Bosatelli, Pilenga, Radici e Andreoletti) sono finiti in minoranza, complice il passaggio al nuovo Car-Comitato azionisti di riferimento di Ubi, di Fondazionedel Monte e di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Il nuovo comitato raggruppa il 16,7% e coi Beretta salirà a breve al 17,5%, ai Bazoli e alleati resta in mano meno del 7%. Per colmare la differenza servirebbero 300 milioni di euro Segui su affaritaliani.it

