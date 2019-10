Turista cade sull’aliscafo per Capri per via del mare mosso e batte la testa | soccorso

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 6 ottobre 2019)sull’aliscafo, forse a causa del, elaprocurandosi una ferita: e’ accaduto ad untedesco che ieri, con la moglie, era diretto verso. L’incidente si e’ verificato a bordo dell’aliscafo “Apollo”, partito da Sorrento in tarda mattinata. Forse a causa delle onde, l’uomo e’ caduto sndo con lacontro la porta di uno dei vani dello scafo. L’urto gli ha provocato una ferita di alcuni centimetri sanguinante; e’ stato immediatamentedal personale di bordo e da un passeggero che si e’ qualificato medico. Intanto il comandante dell’aliscafo “Apollo” ha allertato la Capitaneria di Porto diche ha provveduto a far arrivare nel porto il personale del 118 ed ha inviato sotto la passerella del mezzo i militari in servizio presso la Circo...

GazzettadellaSp : Turista cade su un sentiero, l'intervento dei Vigili del Fuoco - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Choc sull'aliscafo per Capri: turista tedesco cade per il mare mosso e batte la testa - rep_napoli : Mare mosso, turista cade sull'aliscafo per Capri [news aggiornata alle 17:29] -