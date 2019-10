Trovati due ordigni bellici a Ostia | strade chiuse

Castello di Cisterna (Napoli) : Trovati morti due conviventi : Nel Napoletano, in un appartamento di Castello di Cisterna, in via Passariello, poco prima delle ore 15 di oggi pomeriggio sono stati trovati i cadaveri di due conviventi, entrambi 57enni, lui titolare di una ditta di materiali edili, lei ucraina, entrambi incensurati.La scoperta è stata fatta dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna dopo aver ricevuto la telefonata del fratello dell'uomo che diceva di non avere notizie del ...

Choc nel Napoletano - riTrovati due cadaveri in un appartamento : è omicidio-suicidio : CASTELLO DI CISTERNA - Due persone, un uomo e una donna, sono stati ritrovati privi di vita in un appartamento di via Passariello a Castello di Cisterna poco prima delle 15. Dalle prime informazioni...

Choc nel Napoletano - riTrovati due cadaveri in un appartamento : ipotesi omicidio-suicidio : CASTELLO DI CISTERNA - Due persone, un uomo e una donna, sono stati ritrovati privi di vita in un appartamento di via Passariello a Castello di Cisterna poco prima delle 15. Dalle prime informazioni...

Roma - Trovati altri due scheletri vicino alla metro Piramide : Roma, 30 set. (AdnKronos) - Proprio all'uscita della metro Piramide, dove il 20 settembre scorso era stato trovato uno scheletro nel corso di lavori Acea, questa mattina sono emersi altre due sepolture di età tardo antica durante gli approfondimenti effettuati dalla Soprintendenza Speciale di Roma n

Piazzale Ostiense - Trovati altri due scheletri : Roma – Dopo lo scheletro ritrovato dai tecnici di Acea durante alcuni lavori, nella giornata di oggi, a seguito di ulteriori approfondimenti da parte della Soprintendenza Speciale di Roma, sono stati ritrovati altri due scheletri, sempre risalenti all’età antica, appartenenti questa volta ad una donna e a suo figlio. I lavori di archeologia preventiva hanno permesso questo importante ritrovamento, mentre la presenza di numerosi ...

Altri due scheletri Trovati vicino a Piramide a Roma : sono una donna e un bimbo : Dopo il ritrovamento del primo scheletro il 20 settembre, sono venute alla luce altre due sepolture di età tardo antica durante gli approfondimenti effettuati dalla Soprintendenza Speciale di Roma nello scavo Acea di Piazzale Ostiense, proprio di fronte all’uscita della Metro Piramide.I lavori di archeologia preventiva hanno portato alla luce i resti di una donna e di un bambino, vicino alla prima sepoltura. La presenza di numerosi ...

Morti due fratelli di 20 e 27 anni : il padre li ha Trovati senza vita in camera da letto : Un genitore che non riuscirà mai a spiegarsi cosa è davvero capitato. Una storia orribile quella che vi stiamo per raccontare. Siamo a Firenze ed è qui che il padre di due ragazzi, non riuscendo a comunicare con loro, ha scoperto i corpi senza vita dei figli. Sono Morti nella stanza di un lussuoso hotel di Firenze. I loro corpi li hanno trovati riversi sul letto, con accanto bottiglie di vino vuote e tracce di stupefacenti: è stato un mix di ...

Due fratelli belgi sono stati Trovati morti in un hotel a Firenze : nella loro stanza c’erano alcune scatole vuote di analgesici oppioidi : Domenica 29 settembre due fratelli belgi sono stati trovati morti nella stanza d’albergo in cui alloggiavano a Firenze, vicino alla stazione di Santa Maria Novella. I due – Dries de Ceuster, di 26 anni, e Robbe De Ceuster, di 19

Due fratelli belgi sono stati Trovati morti in un hotel a Firenze : nella loro stanza c’erano alcune scatole di analgesici oppioidi vuote : Domenica 29 settembre due fratelli belgi sono stati trovati morti nella stanza d’albergo in cui alloggiavano a Firenze, vicino alla stazione di Santa Maria Novella. I due – Dries de Ceuster, die 26 anni, e Robbe De Ceuster, di 19

Il giallo dei due fratelli belgi Trovati morti in un hotel di Firenze : Non si sono presentati all'appuntamento con il padre e la sua compagna, né rispondevano alle chiamate telefoniche alla loro camera in un albergo di lusso di Firenze. Il padre è andato a cercarli e ha fatto la terribile scoperta: i due figli, Dries e Robbe De Ceuster, 27 e 20 anni, erano privi di vita, i corpi riversi sul letto. Accanto c'erano quelle che gli investigatori della Polizia di Stato della questura di Firenze ritengono essere - ...

Due giovani fratelli belgi Trovati morti dal papà in una stanza di hotel a Firenze : è giallo : I due giovani, belgi di 20 e 26 anni, soggiornavano nel capoluogo toscano con il papà e la mamma di uno dei due

Mistero a Firenze : due fratelli belgi Trovati morti in hotel dal padre | Nessun segno di violenza sui corpi : I due giovani, belgi di 20 e 26 anni, soggiornavano nel capoluogo toscano con il papà e la mamma di uno dei due

Firenze sotto choc : due ventenni Trovati morti un hotel vicino alla stazione centrale : Due ragazzi trovati morti nel Grand hotel Minerva in centro a Firenze. Le vittime sono due fratelli belgi di 20

Giallo in hotel a Firenze - due fratelli Trovati morti in camera dal padre : Le vittime sono due fratellastri di 20 e 26 anni di cittadinanza belga che soggiornavano a Firenze con il padre e la madre di uno dei due, che alloggiavano invece in un'altra stanza dello stesso albergo situato in zona stazione. In mattinata il padre era andato via pensando che dormissero ancora. Nel pomeriggio invece la terribile scoperta.Continua a leggere