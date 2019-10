Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) “di polemiche in un momento in cui stiamo piangendo due dipendenti mi crea estremo disagio, non lo trovo elegante, non lo trovo rispettoso della memoria di due ragazzi che stavano facendo il loro lavoro”. Così ildiGiuseppereplica a chi gli chiede se le pistole dei due agenti uccisi negli uffici della questura dipotessero avere già il colpo in canna, ‘evitando’ manovre complicate all’assassino Alejandro Augusto Stephan Meran, oppure ci sono evidenze per ritenere che il giovane domenicano avesse dimestichezza con le armi. “Nel momento in cui si giudica se il colpo sia in canna o meno e si dice che è compatibile con l’attività che stava facendo mi sembra che ci sia una risposta insita nella domanda”, risponde. L'articolo, il: “Vicinidi ...

poliziadistato : Cristiano, il poliziotto rimasto ferito ieri nel conflitto a fuoco, è stato raggiunto in ospedale dal Questore di… - Cascavel47 : Trieste, il questore Petronzi: “Vicini alle famiglie. Irrispettoso parlare di polemiche” - En24News : Trieste. il questore Petronzi: “Vicini alle famiglie. Irrispettoso parlare di polemiche” -