Traffico Roma del 06-10-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 06-10-2019 ore 16 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. CODE PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO ALL’USCITA PER VIA TIBURTINA, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. ALLO STADIO OLIMPICO SI STA GIOCANDO LA PARTITA Roma-CAGLIARI: MODICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. IN CENTRO È IN SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI. POSSIBILI ...

Traffico Roma del 06-10-2019 ore 15 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO CAPPA: CI TROVIAMO NEL QUADRANTE NEL QUADRANTE NORD- EST DELLA CAPITALE. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. ALLO STADIO OLIMPICO SI STA GIOCANDO LA PARTITA Roma-CAGLIARI: MODICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE. ...

Traffico Roma del 06-10-2019 ore 14 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. DISAGI PER UN INCIDENTE SU LARGO PRENESTE AL BIVIO CON VIA PRENESTINA. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO CAPPA: CI TROVIAMO NEL QUADRANTE NEL QUADRANTE NORD- EST DELLA CAPITALE A SAN PAOLO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO SEVERO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE: ...

Traffico Roma del 06-10-2019 ore 13 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA PONTINA ALLA Roma – FIUMICINO. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA LAURENTINA A VIA ANAGNINA. AL QUARTIERE TRIESTE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA ARBIA. IN CENTRO È IN PIENO SVOLGIMENTO LA GARA PODISTICA “ULTRARoma” CON ITINERARIO: VIA DELLE MAGNOLIE, ...

Traffico Roma del 06-10-2019 ore 12 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LO SVINCOLO DI VIA LAURENTINA E L’USCITA PER FIUMICINO. CHIUSURA TEMPORANEA PER ACCERTAMENTI TECNICI IN VIA AGOSTINO RICHELMY TRA IL CIVICO 10 E IL CIVICO 28. IN PIENO SVOLGIMENTO LA GARA PODISTICA “ULTRARoma” CON ITINERARIO VIA DELLE MAGNOLIE (VILLA BORGHESE), PIAZZA DEL POPOLO, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA E RITORNO A VILLA BORGHESE. MODIFICHE ALLA VIABILITÀ ...

Traffico Roma del 06-10-2019 ore 11 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE DA POCO RIMOSSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LO SVINCOLO DI VIA LAURENTINA E L’USCITA PER FIUMICINO. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZA DI S. MARIA MAGGIORE ALTEZZA INCROCIO CON VIA MERULANA. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA INCROCIO CON VIALE DEL CAMPO BOARIO. CHIUSURA TEMPORANEA PER ACCERTAMENTI TECNICI IN VIA AGOSTINO RICHELMY TRA IL CIVICO 10 E IL CIVICO 28. IN PIENO ...

Traffico Roma del 06-10-2019 ore 10 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LO SVINCOLO DI VIA DEL MARE E L’USCITA PER FIUMICINO. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZA DI S. MARIA MAGGIORE ALTEZZA INCROCIO CON VIA MERULANA. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA INCROCIO CON VIALE DEL CAMPO BOARIO. CHIUSURA TEMPORANEA PER ACCERTAMENTI TECNICI IN VIA AGOSTINO RICHELMY TRA IL CIVICO 10 E IL CIVICO 28. IN PIENO SVOLGIMENTO LA GARA ...

Traffico Roma del 06-10-2019 ore 09 : 30 : RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CHIUSURA TEMPORANEA PER ACCERTAMENTI TECNICI IN VIA AGOSTINO RICHELMY TRA IL CIVICO 10 E IL CIVICO 28. PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA. CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA LA METRO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO MB. IN PIENO SVOLGIMENTO LA GARA PODISTICA “ULTRARoma” CON ITINERARIO ...

Traffico Roma del 06-10-2019 ore 08 : 30 : RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RTE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA. CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA LA METRO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO MB. SI CORRE QUESTA MATTINA LA GARA PODISTICA “ULTRARoma”. PARTENZA DA VIA DELLE MAGNOLIE (VILLA BORGHESE) E PROSEGUIMENTO LUNGO PIAZZA DEL POPOLO, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI ...

Traffico Roma del 06-10-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RTE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA. CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA LA METRO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO MB. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA ...

Traffico Roma del 05-10-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, SI REGISTRA UN INCIDENTE, TRA LE USCITE DELLA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. Traffico INCOLONNATO ANCHE PER CHI PROVIENE DA FIUMICINO E DEVE IMMETTERSI SUL RACCORDO ANULARE. E SEMPRE SULLA Roma FIUMICINO, ANCORA CODE, TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, Traffico CONGESTIONATO E CODE, TRA VIA CASILINA E VIA APPIA IN ENTRAMBE LE ...

Traffico Roma del 05-10-2019 ore 18 : 30 : DA POCO RIAPERTA LA TANGENZIALE EST, PRECEDENTEMENTE CHIUSA IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER SAN LORENZO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA VIA TIBURTINA. RIPERCUSSIONI, ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN INGRESSO A Roma, CODE, DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE. INCIDENTE E CODE, AD OSTIA ANTICA IN VIA DI CASTEL FUSANO, IN CORRISPONDENZA DI VIA OSTIENSE, CODE ANCHE SU QUEST’ULTIMA. IN CITTÀ, IN PROSSIMITÀ DI CASTEL ...

Traffico Roma del 05-10-2019 ore 17 : 30 : RALLENTAMENTI SI REGISTRANO SUL RACCORDO ANULARE, TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA VIA PONTINA E VIA ARDEATINA, LUNGO L’ANELLO ESTERNO. INCIDENTE E RALLENTAMENTI, AD OSTIA ANTICA IN VIA DI CASTEL FUSANO, IN CORRISPONDENZA DI VIA OSTIENSE. IN CITTÀ, IN PROSSIMITÀ DI CASTEL SANT’ANGELO CODE PER INCIDENTE SU LONGOTEVERE TOR DI NONA, IN DIREZIONE FLAMINIO. PRESTARE ATTENZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE ...

Traffico Roma del 05-10-2019 ore 17 : 00 : DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE, LUNGO LA Roma FIUMICINO, CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREZIONE EUR. CODE PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, DA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI. FILE, NEL QUARTIERE APPIO LATINO, LUNGO VIA CILICIA, TRA IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA SATRICO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. QUALCHE RALLENTAMENTO SI REGISTRA SUL RACCORDO ANULARE, TRA ...