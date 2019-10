Torino | sgombero al mercato del Balôn Quando la riqualificazione sbatte i poveri in

Torino - il Comune impone lo sgombero del “Suq” abusivo al Balon. M5s si divide sulla decisione della sindaca Appendino : I venditori abusivi nella zona del mercato di libero scambio, il cosiddetto suq, in una zona dietro il mercato di Porta Palazzo e del Balôn, il mercato delle pulci, dovranno spostarsi in un luogo più distante, vicino al Cimitero monumentale. Così vuole un’ordinanza del Comune di Torino, amministrato da Chiara Appendino, datata 27 dicembre e violata per 38 settimane. A “comunicarlo” ai venditori sono state le file di new jersey ...

Torino - violenze dopo sgombero centro sociale : raffica di arresti nel mondo anarchico : arresti nel mondo anarchico per i gravi episodi di violenza dello scorso 9 febbraio a Torino, dopo lo sgombero dello storico centro sociale 'Asilo'. Diverse le misure cautelari nei confronti di militanti anarchici - provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Sardegna - indagati per i reati di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e imbrattamento. (Lapresse) Redazione ?

Torino - anarchici arrestati per scontri sgombero centro sociale : Luca Sablone Militanti anarchici indagati per i reati di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e imbrattamento: in corso diverse perquisizioni Vasta operazione dalle prime ore di questa mattina messa in atto dalla Polizia di Stato di Torino ai danni di militanti anarchici provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Sardegna. Gli scontri si erano verificati lo scorso 9 febbraio in seguito ...

Torino : raffica di arresti nel mondo anarchico per gli scontri dopo lo sgombero dell'Asilo : L'operazione nella notte ha coinvolto varie città. I reati contestati vanno dalle lesioni aggravate, alla resistenza a pubblico ufficiale a danneggiamento e imbrattamento