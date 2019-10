TORINO-NAPOLI | le formazioni ufficiali

LIVE TORINO-Napoli calcio - Serie A in DIRETTA : trasferta ostica per i partenopei : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma e come vedere Torino-Napoli Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Torino-Napoli partita della settima giornata di Serie A 2019-20, Il Napoli dopo il pareggio in Champions League deve riprendere il passo in campionato in una trasferta contro un Torino in difficoltà ma in cerca di punti importanti. Torino che deve archiviare la brutta trasferta persa contro il ...

TORINO-NAPOLI - le probabili formazioni : TORINO-NAPOLI – Le probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Mazzarri NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Insigne, caso rientrato e pronto a partire ...

CorSport : TORINO-Napoli - a Manolas la direzione della difesa : Il leader del reparto difensivo, oggi, contro il Torino, sarà Kostas Manolas. Con Koulibaly squalificato e Maksimovic fuori uso per infortunio toccherà a lui dirigere le operazioni, al fianco di Luperto, con la protezione, ai lati, di Di Lorenzo e Ghoulam. In quattro gare (ha saltato la Sampdoria per scelte legate al turnover e il Lecce per un affaticamento muscolare), il greco ha segnato due gol. Praticamente, scrive il Corriere dello Sport, ...

Formazione TORINO-Napoli : torna il trio delle meraviglie. Luperto dal primo minuto : Tutto come da programma, o forse no. Il Napoli in campo questo pomeriggio alle 18 contro il Torino riscopre il 4-3-3 secondo la Gazzetta dello Sport. Si torna indietro, o forse si evolve in una maniera che prima non aveva preso in considerazione, fatto sta che tornano le tre punte lì davanti: Mertens, Insigne e Callejon. A provare a vincere a suon di gol contro i granata. Centrocampo con Allan, Fabian Ruiz e Zielinski, dove ci si aspetta una ...

CorSport : a TORINO con il 4-3-3. Ancelotti dà al Napoli la coperta di Linus : A Torino Ancelotti riparte dal tridente di Sarri: Callejon, Mertens e Insigne. Un trio che ha all’attivo un bottino di 273 gol, scrive il Corriere dello Sport. L’idea venne a Sarri nell’ottobre 2016. Contro l’Empoli schierò i tre tenori perché era andato via Higuain e Milik si era fatto male. Una soluzione di necessità che però funzionò alla perfezione. Oggi, contro la squadra di Mazzarri, la vecchia formula si ripeterà. Callejon e Insigne ai ...

Napoli a TORINO con 4-3-3 per lanciare Insigne : Squadra pavida e senza cattiveria, spirito agonistico intermittente, spirito guerriero quasi del tutto assente. Questi i connotati negativi del Napoli di Ancelotti evidenziati nella prima parte della stagione. E domani gli azzurri a Torino sfidano i granata di Mazzarri, vale a dire una squadra che ha da sempre nella combattivita' il suo punto di forza e nell'aggressivita' un vero e proprio marchio di fabbrica. Insigne ci sara'. Tornera' titolare ...

TORINO-Napoli : Ancelotti convoca Tonelli : Il Napoli ha reso note le convocazioni per la partita di doma i pomeriggio contro il Torino. Assenti ancora Mario Rui e Maksimovic per terapie e Koulibaly squalificato. Prima convocazione per Tonelli convocati Torino-Napoli I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, ...

TORINO-Napoli - Mazzarri sarà in panchina : “giustizia è fatta” : “Mi restituisce giustizia, perche’ non ho fatto nulla per essere espulso”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri che commenta cosi’ la decisione della Corte Sportiva di Appello che ha annullato la giornata di squalifica al tecnico del Torino. “A Parma c’e’ un’area tecnica piu’ piccola che da altre parti – osserva Mazzarri nella conferenza stampa – Quando ho visto uno ...

Probabili formazioni Torino-Napoli – Torino e Napoli si affrontano nel primo posticipo della settima giornata. I granata hanno perso a Parma nell'ultimo turno e hanno voglia di riscattarsi davanti al pubblico amico. Mazzarri ha il dubbio in attacco: chi tra Verdi e Zaza affiancherà Belotti, il primo è favorito. Ancelotti si rituffa nel campionato dopo il deludente pareggio di Champions League contro il Genk.