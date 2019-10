Tennis Europe Junior Masters | al Circolo ‘Rocco Polimeni’ di Reggio Calabria si sfidano

Tennis - Laver Cup 2019 : Nadal e Federer guidano il Team Europe. Il Team World si aggrappa a Kyrgios : Terza edizione della super sfida Europa-Resto del Mondo. Il meglio del Tennis si incontra Ginevra per la Laver Cup 2019, in programma dal 20 al 22 settembre. Una super sfida a squadre, tra i migliori Tennisti del Vecchio Continente e quelli del resto del Mondo. Finora ha sempre vinto l’Europa e per il terzo anno consecutivo ci sarà Roger Federer. Lo svizzero non ha mai mancato finora un appuntamento con questa competizione e sarà ancora ...

Tennistavolo - Europei a squadre Nantes 2019 : conferme continentali per Germania e Romania : Si sono disputate oggi le finalissime di entrambi i tabelloni degli Europei a squadre di Tennistavolo, terminati a Nantes, in Francia: nel torneo maschile la Germania si conferma con un netto 3-0 ai danni del Portogallo, mentre nel torneo femminile la Romania soffre ma batte sempre per 3-0 il Portogallo e bissa il titolo di due anni fa. Deve accontentarsi di due argenti invece la compagine lusitana, sorpresa di questa rassegna ...

Tennistavolo - Europei a squadre Nantes 2019 : a sorpresa nei quarti femminili fuori la Germania : Si sono disputati oggi i quarti di finale di entrambi i tabelloni degli Europei a squadre di Tennistavolo, in corso a Nantes, in Francia: nel torneo maschile la Francia rischia ma vince per 3-2 con la Polonia, mentre nel torneo femminile si consuma la sorpresa di giornata, con il Portogallo che elimina per 3-2 la Germania, la quale a sua volta aveva estromesso l’Italia nella fase a gironi. Tutti i risultati odierni Torneo maschile ...

Tennistavolo - Europei a squadre Nantes 2019 : l’Italia femminile cede 0-3 alla Germania e viene eliminata : Si ferma come da pronostico contro la corazzata tedesca il cammino dell’Italia femminile agli Europei a squadre di Tennistavolo, che oggi a Nantes, in Francia, hanno visto esaurirsi le fasi a gironi: le azzurre hanno ceduto, nella gara valida per il Gruppo 2, alla Germania per 0-3. La Nazionale italiana è eliminata dal torneo continentale. Nel primo match Debora Vivarelli ha perso per 0-3 contro Han Ying, mentre nel secondo ...

Tennistavolo - Europei a squadre Nantes 2019 : l’Italia femminile batte la Slovenia 3-1 all’esordio : Iniziano col piede giusto per l’Italia femminile gli Europei a squadre di Tennistavolo, scattati oggi a Nantes, in Francia: le azzurre hanno sconfitto in rimonta, nella gara d’esordio del Gruppo 2, la Slovenia per 3-1. Domani le slovene sfideranno la Germania, mentre le italiane sfideranno le tedesche giovedì. Giorgia Piccolin, numero 2 azzurra, ha perso 0-3 con la numero 1 serba, Katarina Strazar, ma Debora Vivarelli ha pareggiato i ...