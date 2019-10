Tennis | ATP Pechino 2019 | Dominic Thiem in rimonta supera Stefanos Tsitsipas e conquista

Tennis - ATP Pechino 2019 : Tsitsipas piega Zverev in due set e conquista la finale del torneo cinese : E’ il greco Stefanos Tsitsipas (n.7 del mondo) ad aggiudicarsi la seconda semifinale dell’ATP di Pechino (Cina) contro il tedesco Alexander Zverev (n.6 del ranking) con il punteggio di 7-6 (6) 6-4. L’ellenico è riuscito a prevalere al termine di una lotta estenuante, mettendo sul campo maggior continuità al cospetto di uno Zverev troppo a corrente alternata. Per Stefanos si tratta del terzo successo in quattro match contro il ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Dominic Thiem è il primo finalista - domato al terzo set Karen Khachanov : Nella prima semifinale dell’ATP 500 di Pechino sul cemento della capitale cinese l’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del mondo e prima testa di serie del torneo ha conquistato il pass per la finale piegando dopo due ore e 41 minuti di grande battaglia col punteggio di 2-6 7-6 7-5 il russo Karen Khachanov, numero 9 del ranking e 4 del tabellone. primo set dominato da Khachanov sul piano del gioco e del punteggio, un po’ meno nell’andamento della ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : i risultati dei quarti di finale. Djokovic-Goffin e Millman-Opelka le semifinali : Disputati nella mattinata italiana i quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP 500 di Tokyo: sul cemento nipponico sono andate in scena quattro sfide risolte tutte in maniera abbastanza netta, in due set e con poca battaglia. Queste le semifinali, che si giocheranno domani: Novak Djokovic-David Goffin e John Millman-Reilly Opelka. Il numero 1 del tabellone, il serbo Novak Djokovic, strapazza il francese Lucas Pouille, testa di ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : Novak Djokovic spazza via Lucas Pouille e va in semifinale : Bastono appena 49 minuti al serbo Novak Djokovic nei quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP 500 di Tokyo per passare al penultimo atto: il numero 1 si sbarazza con lo score di 6-1 6-2 del transalpino Lucas Pouille, testa di serie numero 5 del seeding, ed ora affronterà il vincente della sfida tra il belga David Goffin ed il sudcoreano Hyeon Chung. Il primo set dura soltanto 21 minuti, dato che indica il dominio del serbo: ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : risultati di giovedì 3 ottobre. Avanzano Tsitsipas - Zverev e Isner - Querrey batte Schwartzman : A Pechino, per il China Open maschile sul cemento della capitale cinese, si sono disputati gli ultimi quattro ottavi di finale di questo torneo ATP 500. Lo statunitense john Isner ha battuto in due set molto tirati il britannico proveniente dalle qualificazioni Daniel Evans che ha subito l’unico break in tutto il match nell’undicesimo gioco del secondo set, il 34enne numero 19 del mondo nativo della North Carolina e che attualmente risiede a ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : David Goffin accede ai quarti. Superano il turno anche Chung e Daniel : Si è completato il secondo turno del torneo di Tokyo. David Goffin si qualifica per i quarti di finale del torneo giapponese dopo aver superato con un doppio tiebreak il canadese Denis Shapovalov. Una bella ed importane vittoria per la testa di serie numero tre, che continua a lottare per un piazzamento nelle ATP Finals (attualmente è al dodicesimo posto). Il belga ora se la dovrà vedere con il coreano Hyeon Chung. Il Tennista asiatico ha ...

Tennis - ATP 500 Pechino 2019 : Thiem e Murray per un quarto di fuoco - a Fognini tocca l’ostacolo Khachanov : Si sono giocati oggi quattro incontri di secondo turno al torneo ATP 500 di Pechino e ,in particolare, quelli relativi alla parte alta del tabellone del China Open. La cronaca di Fognini-Rublev Il successo contro il russo Andrey Rublev per 6-3 6-4 regala a Fabio Fognini il quarto accesso ai quarti in questo torneo: il suo avversario sarà un altro russo, Karen Khachanov, uscito vincitore da due lottati set contro il francese Jeremy Chardy, che ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Fabio Fognini liquida Andrey Rublev in due set e accede ai quarti di finale : Fabio Fognini prosegue il proprio percorso nell’ATP di Tennis a Pechino (Cina). Il ligure (n.12 del mondo) supera in due set Andrey Rublev (n.35 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 17 minuti di partita. Un match ben giocato dall’azzurro, al di là di qualche passaggio a vuoto nel secondo parziale che comunque non ha cambiato la storia del confronto. Troppo falloso il russo, incapace di variare il tema tattico del match ...

Tennis - ATP Tokyo - risultati di mercoledì 2 ottobre. Oltre a Djokovic vincono Goffin - che annulla tre match point a Carreno Busta - e Pouille : Oltre al match che ha visto il serbo numero 1 del mondo Novak Djokovic battere il due set la wildcard giapponese Go Soeda in due combattuti set si sono disputati altri tre incontri di secondo turno e tre del primo del Japan Open sul cemento di Tokyo. Hanno perso all’esordio nel torneo i due finalisti di domenica scorsa a Zhuhai, l’australiano testa di serie numero 8 del torneo Alex De Minaur, che sul cemento cinese aveva vinto e che oggi ha ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : Novak Djokovic supera in due set un coriaceo Soeda e accede ai quarti di finale : Continua l’avventura giapponese del n.1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo ha sconfitto negli ottavi di finale dell’ATP di Tennis a Tokyo il padrone di casa Go Soeda (n.133 ATP) con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 36 minuti di partita, conquistando l’accesso ai quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra l’altro nipponico Yoshihito Nishioka (n.77 del ranking) e il francese Lucas Pouille (n.24 del ...

Tennis - la rincorsa di Matteo Berrettini alle ATP Finals. I punti necessari - gli avversari ed i possibili incastri : Ormai, nell’ambiente Tennistico italiano, è difficile parlare di qualcosa di diverso dalla rincorsa di Matteo Berrettini alle ATP Finals di Londra: l’obiettivo del torneo tra i migliori otto dell’anno, del resto, un italiano l’ha raggiunto solo due volte: nel 1975 comparve Adriano Panatta e nel 1978 Corrado Barazzutti, entrambi con poca fortuna, visto che il massimo che furono in grado di strappare fu un set in entrambi i ...

Tennis – Avance alla ball girl minorenne - ‘coaching’ al giocatore : l’ATP sospende l’arbitro Gianluca Moscarella : In seguito agli episodi degli ultimi giorni, l’arbitro Gianluca Moscarella è stato sospeso dall’ATP che ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto Avance alla ball girl minorenne, una sorta di ‘coaching’ a Pedro Sousa, due episodi davvero incresciosi che rischiano di macchiare una carriera importante, quella di Gianluca Moscarella, l’arbitro italiano attualmente sospeso dall’ATP per quanto accaduto ...

Tennis - il commento molesto del giudice-arbitro alla raccattapalle minorenne : “Sei molto sexy”. Sospeso - inchiesta delll’Atp : “Sei fantastica, sei molto sexy“. “Fa molto caldo? Sei calda? Fisicamente o emotivamente? Tutte e due, non gliela fai più, eh”. Sono le frasi che Gianluca Moscarella, arbitro dell’Associazione Tennisti professionisti, ha rivolto, senza sapere di essere registrato, a una ragazzina minorenne impegnata a fare la raccattapalle. Il fatto si è svolto il 26 settembre al circolo del Tennis 1898 di Firenze, uno dei più ...