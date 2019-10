Taglio parlamentari | Di Maio | “Mi aspetto voto trasversale Battaglia condivisa da

I malumori nella maggioranza sul Taglio dei parlamentari e la legge elettorale : Sarà messo nero su bianco al massimo entro martedì il documento di maggioranza sulle riforme che faranno da contrappeso al taglio dei parlamentari, con tanto di impegni concreti e precisi sui singoli interventi e scandito da un timing concordato, che si svilupperà attraverso tre step: entro il mese di ottobre, gli emendamenti da presentare al ddl costituzionale sul voto ai 18enni per l'elezione del Senato, all'esame di palazzo Madama. ...

SCENARIO/ Taglio parlamentari e referendum - la doppia "sconfitta" di Governo e Lega : Approvato il Taglio dei parlamentari, va fatta subito la nuova legge elettorale. Enzo Cheli auspica un proporzionale con soglia di sbarramento al 5%

La destra cerca una strada unitaria sul Taglio dei parlamentari. Ma - per ora - non c'è : Oggi i capigruppo dei partiti del centrodestra si sono riuniti a Montecitorio per concordare la linea da tenere sul Def e la legge di bilancio, ma anche sulle riforme che Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia stanno cercando di percorre insieme con una strada unitaria.Ieri Forza Italia in commissione Affari costituzionali ha votato contro la riforma portata avanti dai 5 Stelle. Ma la decisione non era stata concordata, da qui il dibattito ...

Taglio parlamentari : riduzione deputati e senatori - ok in Commissione : Taglio parlamentari: riduzione deputati e senatori, ok in Commissione Si avvicina sempre più il giorno del Taglio dei parlamentari, promessa di punta del Movimento 5 Stelle e portata avanti con vigore dal capo politico dei pentastellati, Luigi Di Maio. Il numero di parlamentari passerà da 945 a 600: una riduzione, quindi di 345 unità. Chi è a favore e chi contro al Taglio dei parlamentari: la maggioranza è compatta La Commissione ...

Riforme : +Europa presenta appello 60 giuristi contro Taglio parlamentari : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Domani alle 14,30 sala stampa Camera, +Europa presenta un appello, firmato da 60 giuristi e costituzionalisti contro il taglio dei parlamentari in assenza di un contestuale riequilibrio costituzionale. Ci saranno, fra gli altri, Emma Bonino, Benedetto Della Vedova, Riccardo Magi, Simona Viola (presidente di +Europa). Si legge in una nota. L'articolo Riforme: +Europa presenta appello 60 giuristi contro ...

Dopo il Taglio dei parlamentari il vincolo di mandato : basta amputare la Costituzione : La Carta, sia pure ammaccata ma viva, può tirare un sospiro di sollievo? Macché: il peggio deve ancora venire. E arriverà con l’introduzione del vincolo di mandato. In soccorso, per questo obiettivo, le truppe dei Fratelli di Italia

Taglio parlamentari in Aula - Pd chiede vertice su riforme. M5s - noi leali : Per la seconda volta nel giro di una settimana (dopo l'ok in capigruppo alla calendarizzazione per l'Aula) il Pd, assieme a Leu e renziani, mantiene la parola data e vota al fianco dei 5 stelle il via libera in commissione Affari costituzionale al Taglio dei parlamentari, affidando al presidente Giuseppe Brescia il ruolo di relatore (assenti Lega e FdI, mentre FI e +Europa votano contro). Lunedi' la riforma-bandiera del Movimento sara' all'esame ...

Taglio dei parlamentari - il Pd cede e si autoincolpa : Non solo cede su una riforma targata M5S, il Taglio dei parlamentari, che non ha condiviso nelle prime tre letture e che fino a poco tempo fa veniva definita una misura che avrebbe danneggiato la Costituzione. Ma a pochi giorni dal via libera definitivo della riduzione di deputati e senatori, il gruppo parlamentare del Pd, riunito nella Sala Berlinguer di Montecitorio, si autoflagella perché ad oggi non ha ancora un’idea di quale ...

Il Taglio dei parlamentari e l'audio rubato di Zuckerberg : In Italia Lunedì in aula la riforma sul taglio dei parlamentari. La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il testo del ddl per ridurre il numero di deputati e senatori. E’ stato votato anche il mandato al relatore Giuseppe Brescia, già presidente della commissione. Mike Pom

Voto ai 16enni - Di Maio : “Presenteremo una proposta di legge costituzionale. Dopo Taglio parlamentari pensare a vincolo di mandato” : Il Movimento 5 stelle intende presentare una legge costituzionale per estendere il diritto di Voto anche ai 16enni. Dopo la proposta dell’ex premier Enrico Letta, rilanciata da Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti, adesso è Luigi Di Maio ad annunciare il deposito della norma in Parlamento. “Noi abbiamo fiducia nelle nuove generazioni. Il Voto ai sedicenni si farà. Nei prossimi giorni presenteremo una proposta di legge costituzionale ...

Riforme : Zingaretti - ‘Taglio parlamentari? servono garanzie e nuova l.elettorale’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Rispetto a questa scelta”, il taglio del numero dei parlamentari, “dobbiamo costruire garanzie di tutela delle regole democratiche e sicuramente una nuova legge elettorale che scriveremo con gli alleati”. Lo dice Nicola Zingaretti al Tg3. L'articolo Riforme: Zingaretti, ‘taglio parlamentari? servono garanzie e nuova l.elettorale’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Taglio dei parlamentari - via libera dalla Commissione. Marcucci (Pd) : “Sì a malincuore” : La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore Giuseppe Brescia (M5s) a riferire in aula sulla legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Lunedì il provvedimento andrà in aula. Si tratta dell'ultimo passaggio prima dell'approvazione definitiva.Continua a leggere

Taglio parlamentari - sì in commissione : contrari FI e +Europa. Assenti Lega e Fdi : La commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati ha approvato la riforma per il Taglio dei parlamentari. A favore della riforma hanno votato i partiti della maggioranza, mentre Forza Italia (un solo parlamentare era presente) e +Europa hanno espresso voto contrario. Alla votazione non hanno preso parte Lega e Fratelli d'Italia. Questo era l'ultimo passaggio prima dell'arrivo del testo in Aula, programmato per il 7 ottobre ...

Via libera della commissione Camera al Taglio dei parlamentari : Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari.