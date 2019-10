Tafida può andare al Gaslini | accolto il ricorso dei genitori della bimba malata

Fonte : vanityfair

(Di domenica 6 ottobre 2019) Per i giudici britanniciRaqeeb non deve morire. L’Alta Corte britannica, a differenza di quanto fatto in altri casi noti come quello di Charlie Gard e Alfie Evans, haildeicontro la decisione dei medici del Royal London Hospital di sospendere la ventilazione. Ladi 5 anni è ricoverata da febbraio un intervento al cervello. Ora la accoglierà ildi Genova che aveva dato la disponibilità già nel luglio scorso. La piccola è in uno stato di coscienza minima e non soffre secondo quanto riportano i giornali inglesi. Ibambina, Shelina Begum, avvocato di 39 anni, e Mohammed Raqeeb, perito edile di 45, avevano invocato anche la loro fede islamica fra le motivazioni contrarie all’atto di interrompere la ventilazione, peccato grave per la loro religione. Il giudice ha ritenuto ragionevoli le argomentazionifamiglia e non ...

