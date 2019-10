Sviluppo sostenibile | la tua regione che cosa fa?

Clima - Gentiloni : “La commissione Ue vuole investire oltre mille miliardi sull’ambiente”. Asvis : “Serve legge su Sviluppo sostenibile” : L’obiettivo della nuova commissione europea è “mettere in campo oltre mille miliardi di investimenti in sostenibilità ambientale“. L’annuncio arriva dal commissario italiano agli Affari economici, Paolo Gentiloni, in un videomessaggio alla presentazione del rapporto Asvis 2019 che analizza l’andamento dell’Italia rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. La commissione punterà ad “integrare ...

Clima : Fico - ‘attuale modello Sviluppo insostenibile e iniquo’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Occorre prendere definitivamente atto dell’insostenibilità e della iniquità dell’attuale modello di sviluppo, sul piano ambientale, economico e sociale. E perseguire ‘come l’Agenda 2030 ci indica’ il superamento della logica della crescita illimitata e a tutti i costi, attraverso un riassetto radicale dei processi di produzione e di consumo come pure dei meccanismi di ...

Sviluppo sostenibile : aumenta la consapevolezza globale - ma l’Italia è in affanno : Il Rapporto Asvis 2019 racconta le luci e le ombre che separano l’Italia dal conseguimento degli obiettivi di Sviluppo sostenibile, rispetto ai quali l’Italia è in ritardo

Valore e Sviluppo sostenibile - il contributo di Lidl : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – Nel 2018 Lidl Italia ha realizzato 4,7 miliardi di euro di ricavi (+8,8% di crescita media annua negli ultimi 5 anni), posizionandosi come quintaÌ? azienda in Italia per tasso di crescita e 33esimaÌ? del Paese per dimensione. Nel settore della Grande distribuzione, è la prima per tasso di crescita negli ultimi 5 anni e nonaÌ? per dimensione; ogni settimana quasi 4 milioni di clienti entrano nei punti ...

Sviluppo sostenibile - arriva il Saturdays for Future : l’evento per la spesa responsabile. “Un gesto quotidiano per una piccola rivoluzione” : Dopo lo sciopero per il clima, in Italia arriva Saturdays for Future organizzato da NeXt, Nuova economia per tutti, e ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile, per supportare con azioni concrete e dal basso i movimenti nazionali e internazionali dei Fridays for Future, che ieri hanno mosso migliaia di giovani in tutta Italia. Come? Promuovendo gli acquisti da artigiani locali o in botteghe eque e solidali o ancora aperitivi ...

Conte : «Inserire in Costituzione la tutela dell’ambiente e lo Sviluppo sostenibile» Senato - la Lega blocca le Commissioni : Il presidente del Consiglio Conte, parlando a New York con i giornalisti a margine dei lavori dell’Assemblea dell’Onu.

Fioramonti : "Per il Miur un consiglio scientifico sullo Sviluppo sostenibile". C'è anche Vandana Shiva : Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione per "potenziare la didattica scolastica con un'impronta ecologista". +Europa polemizza: scelta inquietante

Fioravanti : "Per il Miur un consiglio scientifico sullo Sviluppo sostenibile". C'è anche Vandana Shiva : Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione per "potenziare la didattica scolastica con un'impronta ecologista". +Europa polemizza: scelta inquietante

Per uno Sviluppo sostenibile non bastano gli alberi : servono le foreste : Piantare nuovi alberi non basta per mitigare gli effetti del cambiamento climatico: è fondamentale anche proteggere le foreste esistenti, soprattutto quelle più antiche e più ricche di biodiversità, dai danni causati dall’uomo. E per farlo serve una mappa globale che non si limiti ad individuare le aree verdi, ma che sappia indicare quali sono le foreste intatte, quali quelle oggetto di sfruttamento e quali le nuove piantagioni artificiali. È ...

Umbria : l’Economia Circolare nuovo modello per lo Sviluppo sostenibile del Centro Italia : Idee e progetti a confronto per le Città e le Comunità sostenibili del futuro, undicesimo degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile anche in Umbria e in Centro Italia: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Sarà questo il tema della trentunesima Fiera delle Utopie Concrete, laboratorio permanente per l’elaborazione e la trasmissione di esperienze, soluzioni e conoscenze di sostenibilità ...

Le sfide del nuovo governo tra imprese del Nord e Sviluppo sostenibile : “Il rischio di perdere il Nord”, scrive Antonio Pilati su “Il Sole24Ore” parlando delle incognite politiche d’un governo Pd-5 Stelle, orientato da valori, strategie e convenienze che appaiono diversi da quelli che ispirano gran parte dei ceti produttivi concentrati tra Lombardia, Nord Est, Piemonte ed Emilia. “Il rischio di alienarsi il Nord”, ragiona su “La Stampa” Giovanni Orsina, ...

Toto-premier : ?chi è Enrico Giovannini - l’ex ministro paladino dello Sviluppo sostenibile : A lui si deve, dopo alcune tentativi nel 2012 di Elsa Fornero, la semplificazione dell'apprendistato professionalizzante proprio per accelerare la transizione nel mondo del lavoro

Giovannini - l’ex ministro del Lavoro paladino dello Sviluppo sostenibile : L’ultimo impegno, da studioso e da portavoce dell’Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, è proprio sul

RIPRESA E POLITICA/ Giovannini : inseriamo lo Sviluppo sostenibile in Costituzione : Oggi al Meeting sono in programma due incontri su sviluppo sostenibile e Agenda 2030. L'Italia è in ritardo, perché manca una strategia coerente