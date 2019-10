Fonte : optimaitalia

(Di domenica 6 ottobre 2019)si avvia a un debutto da 95 milioni di dollari al primo weekend in America, un record assoluto per il mese di ottobre, annuncia The Hollywood Reporter. In Italia fino alla prima domenica il film si assesterà sopra i 6 milioni. Tutto questo nonostante, anzi probabilmente anche grazie all’connesso alla “pericolosità” della pellicola, col rischio di emulazioni e il divieto di presentarsi alla proiezione indossando maschere o travestimenti – è ancora forte negli Usa la memoria della strage di Aurora, in cui durante una proiezione de Il Cavaliere oscuro - Il ritorno uno studente universitario di 24 anni, mascherato, fece una strage. Risultati al botteghino ed enorme attenzione mediatica intorno aldi Todd Phillips e del suo protagonista Joaquin Phoenix – al quale pure va addebitata la paternità, tale è l’impatto della sua interpretazione sul senso generale del film – ...

StefanoFedele : Successo, polemiche, allarme sociale: Joker è il caso dell’anno. Ma il “cinecomic d’autore” si ferma alla superfici… - z9basket : RT @AlessandroMagg4: Dopo i ko e le polemiche degli ultimi giorni, i biancorossi torneranno in campo domani a mezzogiorno con Trieste per t… - z9basket : RT @OlimpiaMiNews: Dopo i ko e le polemiche degli ultimi giorni, i biancorossi torneranno in campo domani a mezzogiorno con Trieste per tor… -