Strage per gelosia in Austria | adolescente uccide  la fidanzata e 4 suoi familiari

Strage di poliziotti a Parigi - ora si indaga per terrorismo : "Ho comprato il coltello", ha scritto in un sms inviato alla moglie Michael Harpon poco prima di prendere servizio mercoledì. "Soltanto Dio ti giudicherà", è stata la risposta della donna. Da questo scambio di messaggi tra i due l'inchiesta sulla Strage di agenti di polizia a Parigi è stata affidata alla Procura antiterrorismo.Continua a leggere

La Strage di canguri in Australia - perché anche l’Italia è colpevole : canguri a rischiocanguri a rischiocanguri a rischiocanguri a rischiocanguri a rischiocanguri a rischiocanguri a rischiocanguri a rischioFra le immagini premiate nel concorso Australian Geographic Nature Photographer of the Year per il 2019 c’ anche quella di un canguro morto. Per colpa dell’uomo. In quel caso, un’immagine fatta con un drone di Melissa Williams-Brown, le attività umane avevano compromesso l’habitat degli animali. Il canguro era ...

Anche Antonino Cinà è indagato per la Strage del 1992 in via d’Amelio a Palermo : Antonino Cinà, che fu medico del boss mafioso Totò Riina, è indagato dalla procura di Caltanissetta per la strage di via d’Amelio, a Palermo, in cui venne ucciso il magistrato Paolo Borsellino nel 1992. Lo scrive Repubblica, spiegando che si è

Lampedusa - nuovo sbarco dalla Libia durante la commemorazione per la Strage in mare del 2013 : La prima delle iniziative alle 3.48 del mattino, alla stessa ora del naufragio in cui morirono 368 persone

Sei anni dopo la Strage in mare i superstiti tornano a Lampedusa : "Basta morti" : Il peschereccio affondò con quasi quattrocento affogati e 155 sopravvissuti. Il ricordo toccante davanti a trecento studenti da tutte Europa. Il ministro Lamorgese: renderemo più efficaci i rimpatri

Strage di elefanti in Sri Lanka - trovati morti vicino ai campi : forse avvelenati “per vendetta” : Sette elefanti sono stati trovati morti nei giorni scorsi in parti diverse dello Sri Lanka. Lo hanno reso noto i funzionari del dipartimento della fauna selvatica del Paese. Gli animali sono stati trovati stesi su un fianco, come addormentati: il sospetto è che siano stati avvelenati, probabilmente da contadini.Continua a leggere

Strage di Marzabotto - 75 anni dall’eccidio dei nazifascisti. Mattarella : “La sua memoria va custodita - il male non è sconfitto per sempre” : “Alle atrocità della barbarie nazifascista, la Repubblica e la sua democrazia hanno risposto ponendo al centro la persona, affermando l’aspirazione alla pace e quella alla giustizia, il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo e, insieme, dei diritti delle comunità in cui l’uomo si realizza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la Strage di Marzabotto, di cui oggi ricorre il 75esimo anniversario. ...

Strage di Marzabotto - Mattarella : “Serve memoria - pericoli quando gli egoismi avanzano” : “A 75 anni dall’immane sterminio di donne e di uomini, di bambini e di anziani, che le squadre naziste compirono nell’area del comune di Marzabotto e nei territori alle pendici di Monte Sole, la Repubblica ricorda i tanti innocenti uccisi, il dolore atroce dei sopravvissuti, quella ferita all’umanità. Il 29 settembre del 1944 cominciò il barbaro eccidio, e le stragi proseguirono per giorni. Fu un crimine efferato e disumano“. Lo ...

Strage di Erba - Azouz : "Ecco perché accusai Olindo e Rosa" : Marco Della Corte Azouz Marzouk è tornato in Italia, nel corso della Strage avvenuta nel 2006 perse la moglie Raffaella, il figlio Youssef e i suoceri: per l'uomo Rosa e Olindo non sono i veri colpevoli Sono passati 13 anni dal massacro passato agli onori delle cronache come la Strage di Erba. In quel tragico episodio, l'oggi 40enne Azouz Marzouk perse la moglie Raffaella, il figlioletto Youssef e i suoceri. Era l'11 dicembre 2006. ...

Tifoso insultò le vittime della Strage di Superga durante Sampdoria-Torino : Daspo per due anni. Aveva mimato il gesto dell’aeroplano : durante la partita Sampdoria-Torino del 22 settembre scorso Aveva insultato la memoria del Grande Torino, mimando il gesto dell’aeroplano per ricordare la strage di Superga che il 4 maggio 1949 uccise 31 persone. Ora quel Tifoso blucerchiato è stato identificato e ha ricevuto il Daspo, cioè il divieto di assistere a manifestazioni sportive, per due anni, come riporta il Corriere Torino. A deciderlo il questore di Genova. Si tratta di un ...

Strage di Erba - no alla revisione dell’ergastolo per Rosa e Olindo : “Richiesta inammisibile” : La Procura generale di Milano ha respinto la richiesta avanzata da Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre di Youssef, due delle quattro vittime della Strage di Erba dell'11 dicembre 2006, di attivare, raccogliendo nuovi elementi, la revisione della sentenza di condanna all'ergastolo a carico di Rosa Bazzi e Olindo Romano: "Istanza inammissibile".Continua a leggere

Uomo per un taglio di capelli sbagliato fa una Strage - uccide la moglie e i suoi sei figli : Una strage quella commessa da un Uomo russo Oleg Belov qualche anno fa per un motivo assurdo, per un taglio di capelli da lui ritenuto sbagliato. Oleg e la moglie da mesi erano ai ferri corti. La coppia aveva sei figli piccolissimi. Lei voleva la separazione, lui invece era contrario. Ma i due quasi quotidianamente litigavano. Fino a un giorno quando uno dei sei figli si presentò in casa con un taglio dei capelli che al padre non ...

Mafia : Strage Pizzolungo quater pm chiede 30 anni per boss Vincenzo Galatolo : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - La pena a trenta anni di carcere per il boss mafioso Vincenzo Galatolo è stata chiesta oggi, al termine della requisitoria, dal Procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabriele Paci, nel processo, che si svolge con il rito abbreviato - da qui la richiesta a 30 anni e non

Mafia : Strage Pizzolungo quater pm chiede 30 anni per boss Vincenzo Galatolo : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – La pena a trenta anni di carcere per il boss mafioso Vincenzo Galatolo è stata chiesta oggi, al termine della requisitoria, dal Procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabriele Paci, nel processo, che si svolge con il rito abbreviato – da qui la richiesta a 30 anni e non dell’ergastolo – per il processo Pizzolungo quater. Galatolo, boss della famiglia dell’Acquasanta di Palermo, è ...