Strage di Kitzbuhel | il giovane alla polizia | «Ho appena ucciso 5 persone»

Fonte : vanityfair

(Di domenica 6 ottobre 2019)Cinque persone sono state uccise nella notte del 6 ottobre nella loro villetta di Kitzbuehel, la famosa stazione sciistica del Tirolo austriaco. Secondo le prime informazioni l'autore della strage sarebbe un giovane che si è costituito all'alba presso la stazione di polizia. Secondo le prime ricostruzioni il delitto sarebbe stato commesso per motivi di gelosia da un 25enne. Lasciato dalla fidanzata 19enne due mesi fa, dopo averla incontrata insieme a un altro ragazzo nelle serata di sabato 6 ottobre, il giovane si è presentato alle 5 del mattino a casa di lei, che viveva con la famiglia in una villetta nel quartiere Vordergrub non distante dal centro. Dopo una discussione ...

