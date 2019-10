Special Jova Beach Party | stasera il reportage ufficiale sul tour di Jovanotti

Jovanotti : su VH1 in prima visione lo “Special Jova Beach Party” dedicato all’evento che ha rivoluzionato il mondo dei concerti : Domenica 6 ottobre alle 22.45 in esclusiva su VH1, il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul canale 67 del digitale terrestre e sul 22 di tivusat, andrà in onda in prima tv assoluta il reportage SPECIAL Jova Beach PARTY, un appuntamento imperdibile per chi ha vissuto dal vivo questa esperienza e un’occasione unica per chi non c’è stato di conoscere a fondo l’evento che ha rivoluzionato il mondo dei ...