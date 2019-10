Sparatoria Trieste | in un video “scene drammatiche” Il Questore | “Poteva essere una

Sparatoria a Trieste - il Questore : «Poteva essere una strage» : Giuseppe Petronzi: «I filmati ripresi dalle telecamere testimoniano la capacità di reazione che ha scongiurato il peggio». L'agente ferito, operato alla mano, si trova in buone condizioni. Stazionarie le condizioni dell'autore del duplice omicidio

Trieste - il Questore : “Nei video della Sparatoria fasi drammatiche - sfiorata la strage” : “fasi estremamente concitate al tempo stesso drammatiche”. Il Questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, ha così definito i filmati delle telecamere che hanno ripreso la sparatoria avvenuta venerdì all’interno della questura. fasi che “hanno testimoniato la capacità di risposta dell’apparato che è riuscito a rendere inerte e a fermare la persona immediatamente, scongiurando la possibilità che potesse fare danni peggiori“, ...

Sparatoria a Trieste - uccisi due agenti : cosa sappiamo finora : Venerdì 4 ottobre Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, due agenti della polizia, sono stati uccisi in una Sparatoria all'interno della Questura di Trieste (CHI ERANO - LA FIACCOLATA - L'OMAGGIO DELLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE - L’AUDIO DALLA QUESTURA). Avevano 34 e 31 anni. A sparare è stato Augusto Stephan Meran, 29enne dominicano che si trovava lì insieme al fratello Carlysle Stephan Meran, di 32 anni. I due fratelli ...

Trieste - Sparatoria in Questura : bufera su un tweet di Chef Rubio : È polemica sul tweet pubblicato da Chef Rubio, al secolo Giorgio Rubini, per commentare la sparatoria alla Questura di Trieste nella quale sono stati uccisi due agenti di polizia. "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra", ha ...

Sparatoria a Trieste - il commovente messaggio del padre del poliziotto ucciso : Il papà di Matteo Demenego, uno degli agenti morti nella Sparatoria di Trieste, ha saluto il figlio con un toccante post pubblicato su Facebook.. “Ciao mio eroe. Ora sei il nostro Angelo Custode”. È questo il dolce e struggente pensiero scritto su Facebook da Fabio Demenego, padre di Matteo, il 31enne agente di polizia caduto nella Sparatoria nella Questura di Trieste insieme al suo collega Pierluigi Rotta. Poche parole scritte con il cuore ...

Sparatoria Trieste - sui social c’è chi esulta per la morte dei poliziotti : Una utente di Facebook ha postato una foto del luogo della tragedia con una frase di giubilo per la morte dei due agenti di polizia. Lo sdegno di Matteo Salvini. Mentre l’Italia piange Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti di polizia caduti nella Questura di Trieste sotto i colpi di Alejandro Stephan Meran, un dominicano affetto da problemi psichici, sul web c’è chi esulta. Su Facebook, una certa Diana Sam Coni, che si è fatta ...

Trieste - Sparatoria in questura : l’assassino ha sparato 23 colpi : L’uomo che ha sparato - accusato di omicidio plurimo per la morte dei due agenti e di tentato omicidio per il ferimento del terzo - non ha risposto alle domande degli inquirenti. Un video dell’aggressione trasmesso in tv

Sparatoria Trieste - il giallo delle fondine. Ministero era già al lavoro su «criticità». La polizia : «Non c'entrano» : All'indomani della Sparatoria all'interno della Questura di Trieste emergono dettagli più precisi su quanto accaduto in quei minuti drammatici in cui hanno perso la vita i...

Sparatoria a Trieste - cosa è successo : il furto denunciato dal fratello del killer - il giallo delle fondine : La madre dei due fratelli dominicani chiede perdono, l’uomo che ha ucciso i due poliziotti non risponde alle domande dei magistrati. Il sindacato denuncia le custodie delle pistole erano difettose. Davanti l’Altare della Patria le sirene accese delle Volanti. Mattarella: «Riconoscenza e dolore»

Sparatoria Trieste - Rubio denuncia gravi condizioni Polizia e Salvini : 'Sei uno stupido' : A proposito della Sparatoria a Trieste c'è stato uno scontro via social tra il leader della lega Matteo Salvini e lo chef Rubio. I due si sono scambiati delle battute su Twitter dopo la morte dei due agenti di Polizia. Il senatore del Carroccio ha risposto duramente al tweet di Rubio che metteva in dubbio la sicurezza delle condizioni delle Forze dell'Ordine. Rubio attacca le condizioni precarie delle Forze dell'Ordine, Salvini gli dà dello ...