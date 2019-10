Sky e Netflix | dal 9 ottobre al via la partnership in Italia

Netflix arriva su Sky Q e avrà un’offerta “integrata” : Netflix arriva su Sky Q a breve l’annuncio ufficiale La parola d’ordine è “Integrare” per Sky che deve diventare un “integratore” di altri contenuti. Questa l’idea di Andrea Zappia Chief Exectuive Continental Europe di Sky Studios durante l’incontro EY Digital Summit a Capri. Integrare anche Netflix, anzi soprattutto Netflix dando seguito a quell’accordo annunciato da diverso tempo e che ...

A breve Netflix sarà disponibile su Sky Q : Netflix arriva su Sky Q a breve l’annuncio ufficiale La parola d’ordine è “Integrare” per Sky che deve diventare un “integratore” di altri contenuti. Questa l’idea di Andrea Zappia Chief Exectuive Continental Europe di Sky Studios durante l’incontro EY Digital Summit a Capri. Integrare anche Netflix, anzi soprattutto Netflix dando seguito a quell’accordo annunciato da diverso tempo e che ...

Svolta nello streaming - Netflix sarà nell'offerta di Sky Q : Dopo l'intesa con Dazn per i contenuti della serie A, una partnership tra due colossi televisivi. Che potranno permettere agli utenti di avere un solo abbonamento

Sky - arriva Netflix su Sky Q. E dal 2020 gli abbonamenti internet : Andrea Zappia di Sky all’Ey digital summit Capri – Sky lancerà i suoi abbonamenti internet in fibra entro la prima metà del 2020, mentre è ormai questione di giorni l’approdo di Netflix sulla piattaforma Sky Q, il contenitore multimediale per gli abbonati della pay tv. Come ha spiegato Andrea Zappia, amministratore delegato per l’Europa continentale di Sky a margine dell’Ey digital summit, il forum sull’innovazione ...

Netflix sarà disponibile sulla piattaforma Sky Q. Cosa cambia per gli abbonati : I contenuti di Netflix entreranno nell’offerta di Sky Q. Zappia (Sky Europe): «Un aggregatore di contenuti che aiuti lo spettatore è fondamentale perché facilita la vita»

Zappia (Sky) : «Faro su contenuti e loro aggregazione. NetFlix arriva su Sky Q». : «NetFlix è una azienda straordinaria che non sarebbe esistita negli anni '90. Oggi l'innovazione tecnologica non basta, ci vogliono i capitali finanziari che consentono di bruciare cassa». L'esempio di come sta cambiando il mercato della tv e dei contenuti giunge da Andrea Zappia, Chief executive continental Europe di Sky, che dal palco del Digital Summit racconta la...

Netflix tra il rinnovo di Elite - il trailer di The KominSky Method e l'esclusione dai canali Disney : Sono giornate impegnative per Netflix che presente in diverse parti del mondo e con tanti prodotti tra film e serie tv nel proprio catalogo, trova sempre un modo per far parlare di sé.In attesa di saperne di più sui sette film che realizzerà insieme a Mediaset in Italia e di vedere l'atteso film di Martin Scorsese The Irishman che sarà alla Festa del Cinema di Roma, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di The ...

Nuove serie su Netflix a ottobre 2019 - cosa guardare da Peaky Blinders 5 a Il Metodo KominSky 2 : Pronti a lasciarci alle spalle un mese all'insegna di The Spy, Unbelievable, Criminal e The Politician, apriamo le porte alle Nuove serie in arrivo su Netflix a ottobre 2019. Il primo ottobre rompe il ghiaccio la seconda stagione di Midnight Diner: Tokyo Stories, una serie tv antologica giapponese ispirata all'omonimo manga di Yaro Abe. Ambientata in un piccolo ristorante notturno di Shinjuku, a Tokyo, la serie prende in esame in ciascun ...

Dalla fibra ottica all’accordo con Netflix : Sky cambia pelle : Sky Italia cambia pelle. Dal 1° ottobre Maximo Ibarra sarà il nuovo CEO del gruppo che è atteso Dalla sfida forse più importante della sua storia, iniziata nel 2003 con la fusione di Stream e Tele+.Sky Italia non sarà più solo il più importante gruppo di pay tv ma diventa qualcosa di simile a un operatore di telecomunicazioni retail, e quindi potrà offrire ai clienti un pacchetto all ...

Oscurata Xtream Codes - la tv pirata sul web che violava Sky e Netflix : Giovanni Melillo, procuratore capo della Procura di Napoli. (Photo by Paolo Manzo/NurPhoto via Getty Images) La Guardia di Finanza ha sequestrato e successivamente oscurato la piattaforma Xtream Codes, una Iptv (internet protocol television) pirata che permetteva di guardare illegalmente i contenuti delle pay tv. All’operazione hanno preso parte oltre 100 militari del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, che hanno ...

Tv pirate - frode in Ue da 60 milioni a danno di Sky - Mediaset e Netflix : Oltre 5 milioni di utenti in tutta Italia utilizzavano piattaforme pirata televisive sul web per vedere canali a pagamento come Sky, Dazn, Mediaset, Netflix e Infinity. Un giro d'affari stimato in 60 milioni di euro, svelato dalla Procura della Repubblica di Napoli che ha già individuato 25 responsabili che operavano attraverso Xtreams Codes, idata da due cittadini greci

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : The KominSky Method 2 dal 25 ottobre : Netflix Italia catalogo Serie Tv – Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo Italiano. Cosa c’è su Netflix? Netflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali ...

Pamela Prati : "Oggi sono Paola Pireddu. Farò un film - la mia storia attrae Sky e Netflix" : Pamela Prati, in un'intervista, rilasciata al settimanale 'Oggi', in edicola domani, giovedì 8 agosto 2019, ha raccontato, per la prima volta, di aver superato, seppur, con estrema difficoltà, il matrimonio inesistente con Mark Caltagirone: Oggi sono Paola Pireddu. sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e ...

Pamela Prati cambia vita e nome : «Oggi sono Paola Pireddu. Sto girando l’Italia per il mio film - la mia storia attrae sia Sky sia Netflix» : Pamela Prati “Oggi sono Paola Pireddu“. Pamela Prati ‘cambia vita e nome’ dopo lo scandalo del finto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone e tutto ciò che ne è seguito, in tv, sui social e sui giornali, tra interviste e rivelazioni. La showgirl sarda riparte da zero e lo fa proprio a cominciare dal suo vero nome: “sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma ...