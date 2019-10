Sinodo sull' Amazzonia | a Roma il rosario contro l' eresia ambientalista

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Il fronte tradizionalista si è dato appuntamento a Castel Sant'Angelo per pregare in vista dell'apertura del. I manifestanti denunciano la deriva ecologista dell'assemblea dei vescovi e le sue presunte "eresie": "I riti degli sciamani non hanno nulla a che fare con la Chiesa"per l'Vaticano

