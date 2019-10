Sinisa Mihajlovic | il ritorno del guerriero per una partita speciale

Bologna-Lazio - le dichiarazioni : Inzaghi spiega la sostituzione di Immobile - il vice di Mihajlovic parla di Sinisa : “Le nostre prestazioni non sono mai mancate, è un passo in avanti. La Lazio è una squadra forte, fisica e di qualità. Abbiamo ribattuto sempre con coraggio, facendo il nostro gioco con qualità e prendendo in mano la gara”. Sono le dichiarazioni di Emilio De Leo, secondo di Sinisa Mihajlovic, commenta ai microfoni di Radio Rai il pareggio contro la Lazio al Dall’Ara. “Mihajlovic? Il mister è fondamentale per questo ...

Sinisa Mihajlovic - tifosi del Bologna e della Lazio in pellegrinaggio insieme per sostenere il tecnico nella sua battaglia contro la leucemia : Sono saliti fino al santuario di San Luca, sul colle della Guardia a Bologna, fianco a fianco. tifosi del Bologna e della Lazio uniti nel pellegrinaggio che è partito questa mattina poco dopo le 9.30 dal capoluogo emiliano per pregare e sostenere Sinisa Mihajlovic, l’allenatore rossoblù ed ex difensore biancoceleste che sta lottando contro al leucemia. Uno striscione e tante magliette con la scritta ‘Sinisa c’è’ ...

Sinisa Mihajlovic - la comunicazione dell’ospedale : potrebbe andare in panchina : La malattia si è scelta un avversario durissimo. Così le figlie di Sinisa Mihajlovic all’indomani della conferenza stampa del padre in cui, pubblicamente, raccontava la sua malattia. Sinisa Mihajlovic ha detto che avrebbe combattuto anche per loro. E così sta facendo: da guerriero quale è stato sul campo non molla un centimetro. E oggi pomeriggio potrebbe essere in panchina per la gara tra Bologna e Lazio. Tra l’ospedale, dove è ...

“Gol di Ramsey - Rip Sinisa”. Attacco senza precedenti a Mihajlovic. La reazione del Bologna : È l’epoca d’oro degli haters. Ma lo sappiamo bene e Umberto Eco ci aveva messo in guardia: “Con i social si da diritto di parola a legioni di imbecilli”. E mai, come in questo periodo, lo avevamo capito tanto bene. L’ultimo ad essere preso di mira èSinisa Mihajlovic, malato di leucemia e in questo periodo ricoverato in ospedale per sottoporsi al secondo ciclo di cure. Una pagina Facebook ‘Il calcio ai tempi di WhatsApp’ è stata denunciata dal ...

Bologna - la rivelazione dell’assistente di Mihajlovic : “Sinisa ha mandato un sms ai giocatori - vi dico cosa ha scritto” : L’allenatore serbo non potrà seguire la squadra a Brescia oggi, dunque ha mandato un messaggio ad ogni suo giocatore Seguirà la partita di oggi da un monitor collegato direttamente con lo stadio Rigamonti, rimanendo al telefono per 90 minuti con i propri assistenti per dare le giuste indicazioni ai propri giocatori. Massimo Paolone/LaPresse Sinisa Mihajlovic non potrà assistere a Brescia-Bologna dalla panchina, per questo motivo ha ...

Arianna Rapaccioni - moglie Sinisa Mihajlovic/ "Quando ha saputo della leucemia..." : Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic: "Quando ha saputo della leucemia...". Il retroscena raccontato dalle figlie a Verissimo.

ARIANNA RAPACCIONI - MOGLIE Sinisa MIHAJLOVIC/ 'La malattia? E' un vero guerriero' : ARIANNA RAPACCIONI, MOGLIE di SINISA MIHAJLOVIC, accanto al marito che sta combattendo contro la leucemia: 'I guerrieri si riconoscono da lontano'

Viktorija e Virginia Mihajlovic/ La leucemia di Sinisa "Mia madre in lacrime e noi.." : Viktorija e Virginia Mihajlovic a Verissimo sulla leucemia di Sinisa: "Mia madre in lacrime". Il racconto della battaglia dell'allenatore del Bologna.

Sinisa Mihajlovic - le figlie Viktorija e Virginia a Verissimo : "La malattia di papà è stata una notizia che ci ha cambiato la vita" : Nella prima puntata della nuova edizione di Verissimo, che andrà in onda domani, sabato 14 settembre 2019, su Canale 5 a partire dalle ore 16, Silvia Toffanin ha intervistato Viktorija e Virginia Mihajlovic, le figlie di Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore e allenatore del Bologna che, in questi mesi, sta lottando contro una forma acuta di leucemia che, però, non gli sta impedendo di continuare a svolgere la propria attività di allenatore.Le ...

“Ce lo ha detto in lacrime”. Sinisa Mihajlovic - a Verissimo le due figlie parlano della leucemia del padre : Dopo l’avventura all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Viktorija e Virginia Mihajlovic sono tornate in televisione per raccontare la malattia del padre Sinisa. Le due ragazze sono state ospiti della prima puntata di Verissimo, quella che andrà in onda sabato 14 settembre, e hanno parlato di questo momento così difficile per la loro famiglia. Le due ragazze, in questo periodo, sono ancora più legate alla madre e agli altri tre fratelli, ...

Bologna - Sinisa Mihajlovic non sarà in panchina dopo la sosta - i dettagli : dopo essere stato presente in panchina nelle prime due giornate, Sinisa Mihajlovic sarà assente in Brescia-Bologna per iniziare il secondo ciclo di cure. In panchina ci saranno i suoi collaboratori Emilio De Leo e Miroslav Tanjga: Mihajlovic fornirà loro indicazioni tattiche direttamente dalla struttura sanitaria bolognese, dove guarderà il match in tv. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Il Mattino – Allan, dopo il no al ...

Sinisa Mihajlovic ricoverato in ospedale : non sarà presente in panchina. Le sue condizioni : Forte come un leone. Sinisa Mihajlovic è senza dubbio uno degli allenatori più amati in questo periodo, nel panorama calcistico nazionale e persino internazionale. L’allenatore serbo che ha sorpreso tutti presentandosi in panchina a Verona per l’esordio in campionato del suo Bologna, seguito anche nella prima casalinga contro la Spal, ora dovrà fermarsi. Mihajlovic infatti non potrà guidare i rossoblu in casa del Brescia, dovendo riprendere le ...

Malattia Mihajlovic – Roberto Mancini svela : “ho sentito Sinisa e…” : Roberto Mancini e la Malattia di Mihajlovic, l’allenatore azzurro racconta una telefonata col suo collega Sinisa Mihajlovic sta affrontando un momento davvero difficili, ma con la forza di un guerriero sta cercando di vincere sulla Malattia, la leucemia, che qualche mese fa ha scoperto di avere. L’allenatore serbo sta sorprendendo tutti gli appassionati del calcio sempre più, prima col suo arrivo a Verona per la prima di ...