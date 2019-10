Serie A | l’Atalanta cala il tris nel nuovo stadio | Lecce ko Pari e rabbia per la Roma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) In attesa del posticipo tra Inter e Juventus e l’impegno del Napoli col Torino, l’Atalanta è seconda in classifica. La Dea di Gasperini vince e convince anche nelGewiss Stadium contro il, che in trasferta finora aveva sempre ben figurato.per lene, diquello dellain casa col Cagliari e nel segno di Mihajlovic quello della Lazio a Bologna. Nel match delle 12 la Fiorentina vince ancora: segna Milenkovic, ma incantano ancora Ribery e Castrovilli. Negli anticipi del sabato, vittoria salva panchina per Giampaolo a Genova e successi anche per Verona e Spal. L’Atalantail– Terza vittoria consecutiva in campionato perdi Gian Piero Gasperini che supera 3-1 ilsalendo momentaneamente in seconda posizione in classifica con 16 punti, fermi a 6 i pugliesi. All’esordio nell’impianto rinnovato, nel ...

