Serie A Basket – L’Olimpia Milano asfalta Trieste | Roma vince il testa a testa con Cremona

13.59 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 13.58 La Virtus Roma batte 97-94 la Vanoli Cremona e vince la prima partita in Serie A dopo 4 anni al termine di una sfida che ha infiammato il Palazzo dello Sport! Il migliore in campo è Dyson, che termina il match con la tripla da centrocampo che lo portano a 25 punti nel match, segnando la vittoria a pochi secondi ...

FINE TERZO QUARTO 71-72 A rimbalzo Buford: -1 alla fine del terzo quarto. 69-72 2/2 sbagliati da Gazzotti dalla lunetta. 69-72 ANCORA DA TRE RUZZIER! 69-69 2/2 di Jefferson al tiro libero. 67-69 Jefferson da dentro l'area! 65-69 Di Vico sbaglia entrambi i tiri al tiro libero. 65-69 Equilibrio al Palazzo dello Sport: ritmi calati in ottica della sfuriata finale. 65-69 DE VICO!!! TRIPLA DI ...

12.49 Bel primo tempo al Palazzo dello Sport in cui domina l'equilibrio, con sprazzi di buon gioco da entrambe le parti, in cui si sono contraddistinti soprattutto Kyzlik dopo un ottima secondo quarto e Dyson, per contrastare le folate di Saunders. FINE SECONDO QUARTO 50-49 TRIPLA DI DIENER! 50-46 2/2 dalla lunetta per Kyzlik. 48-46 2/2 di Saunders. 48-44 Kyzlik! 9° punto di ...

FINE PRIMO QUARTO 23-26 ALTRA TRIPLA DI Saunders! 10° canestro per lui. 23-23 DYSON!!! TRIPLA DELLA Virtus! 20-23 Buford realizza il tiro libero. 19-23 2/2 per Alibegovic: sono 7 i canestri per lui. 17-23 Ancora il #23: Cremona va a sprazzi. 17-21 STOJANOVIC! PENETRA E SCHIACCIA! 17-19 ALIBEGOVIC! La Virtus a -2. 15-19 Ancora Jefferson! Si rifà sotto Roma. 13-19 Primo canestro per Jefferson, ...

11-11 Sobin da dentro l'area! Implacabile. 11-9 DYSON! DA TRE! 8-9 Ne approfitta Cremona con Tiby. 8-7 Alibegovic fa 0/2 dalla lunetta. 8-7 SOBIN! Accorcia Cremona. 8-5 BUFORD! TRIPLA PAZZESCA! 5-5 Saunders! Esordisce penetrando in area dopo i 22 punti contro Treviso. 5-3 Da dentro l'area Buford! 3-3 ALIBEGOVIC! Dall'arco anche il #7 di Roma. 0-3 SUBITO TRIPLA DI DRIVER!

0-3 SUBITO TRIPLA DI DRIVER! Cremona avanti. 0-0 Si parte a Roma! Buon match a tutti! Palla a due. INIZIO PRIMO QUARTO 11.57 Le squadre sono in campo, ultimato il riscaldamento, si comincerà con il lunch match di giornata! 11.56 Suona l'inno a Roma! 11.54 Attualmente, la classifica recita: Sassari prima a punteggio pieno, la Vanoli all'ottavo posto mentre Roma mestamente penultima ...

11:30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trieste, anticipo domenicale della terza giornata della Serie A di basket 2019-2020. Presentazione della giornata – Orario d'inizio e come vedere in tv Milano-Trieste Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trieste, anticipo domenicale della terza giornata della Serie A di basket 2019-2020. La partita avrebbe ...

11.29 Si gioca al Palazzo dello Sport, dove la Virtus Roma torna a disputare un match dopo aver perso all'esordio contro la Virtus Bologna, perdendo nonostante una rimonta da -22. 11.28 Si tratta del match di mezzogiorno, orario introdotto per la prima volta nella massima Serie di pallacanestro. 11.26 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Roma-Cremona, match ...

Varese- Fortitudo oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv : Alle 17.00 aprirà la sessione pomeridiana della terza giornata della Serie A di basket 2019-2020 il match tra Openjobmetis Varese e Pompea Fortitudo Bologna. Si attende una partita dall’altissimo contenuto emotivo tra due formazioni che hanno fatto la storia della palla a spicchi italiana. I padroni di casa vanno alla ricerca del primo successo interno, ma dall’altra parte del campo troveranno una squadra in grande forma, in grado di ...

Virtus Bologna-Venezia oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv : Questa sera (6 ottobre) alle ore 21.00 andrà in scena il big match della terza giornata di Serie A di basket 2019-2020 che vede contrapposte Segafredo Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia. Il match si giocherà nel caldissimo PalaDozza ed inevitabilmente prenderà anche le sembianze del primo vero test probante sui reali valori di due formazioni che puntano al successo finale. I padroni di casa sono a punteggio pieno dopo due giornate e vogliono ...

Olimpia Milano-Trieste oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv : E’ una strana mattina, quella che vede scendere in campo A|X Armani Exchange Milano e Pallacanestro Trieste al PalaLido di Piazza Stuparich. La sfida, infatti, avrebbe dovuto giocarsi ieri sera al PalaRubini (noto anche come Allianz Dome) di Trieste, ma il maltempo ha creato un gran numero di disagi all’impianto della città giuliana. In un primo tempo era stato disposto il rinvio a data da destinarsi, ma il calendario fitto di Milano ...

Virtus Roma-Cremona oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv : Mezzogiorno di fuoco in arrivo al Palazzo dello Sport, dove la Virtus Roma affronta la Vanoli Cremona in uno dei due anticipi mattutini della terza di campionato. La formazione capitolina deve riscattare un inizio non esattamente bellissimo: dopo la sconfitta a Bologna contro l’altra Virtus è arrivato il pesante KO interno contro Brindisi. Cremona viene da quello che, di fatto, è stato il suo esordio in campionato domenica scorsa (alla ...

Serie A Basket – Jerrels fa felice Pozzecco e Sassari : successo casalingo per Brindisi su Brescia : La tripla di Jerrels regala a Sassari la vittoria sul campo di Trento: Brindisi vince in casa contro Brescia trascinata da un super Adrian Banks La terza giornata della Serie A di Basket si apre con due anticipi davvero interessanti, in grado di tenere compagnia agli appassionati delle palla a spicchi in questo sabato sera. Sassari firma il tris di successi in altrettante gare e si prende la vetta della Serie A grazie alla tripla di ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Sassari espugna Trento e resta a punteggio pieno - Brindisi ferma Brescia : Alla BLM Group Arena di Trento e al PalaPentassuglia di Brindisi sono andati in scena i due anticipi della terza giornata di Serie A 2019-2020. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-BANCO DI SARDEGNA Sassari 73-76 Nel primo quarto parte meglio Trento che arriva a 7 lunghezze di vantaggio, poi Sassari ribalta la situazione andando sul +5 ma i padroni di casa operano il controsorpasso chiudendo i primi 10 minuti sul 23-22 arrivando poi sul +8 a 4’30” del ...