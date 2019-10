SERENA ROSSI ' Il matrimonio? Se non mi sposo a Napoli | mia mamma' | Domenica In

SERENA ROSSI a Domenica In - Mara Venier : “Tutto così monotono qui!” : Mara Venier scherza con Serena Rossi: “Qui a Domenica In non succede mai nulla” Puntata come al solito intensa e divertente quella di Domenica In di oggi: dapprima c’è stata l’intervista a Gabriel Garko e in seguito è entrata in studio l’attrice e conduttrice Serena Rossi, molto legata alla Rai e soprattutto a Mara Venier. Proprio quest’ultima ha scherzato dicendo: “Qui non succede mai nulla! Tutto ...

Tale e Quale Show 2019 : SERENA ROSSI omaggia Mia Martini con “Almeno tu nell’universo” (Video) : Tale e Quale Show 2019: l’ospite Serena Rossi canta “Almeno tu nell’universo” in un omaggio a Mia Martini (Video). La gara di Tale e Quale Show è entrata nel vivo. Il varietà di Rai 1 andato in onda ieri sera, come ogni venerdì alle 21:15 circa su Rai 1, è condotto da Carlo Conti (qui gli ascolti di ieri). Le regole sono sempre le stesse: i concorrenti si esibiscono ogni settimana, imitando, sia con la voce che ...

Tale e Quale Show - SERENA ROSSI in lacrime per la sorpresa di Carlo Conti : Un’altra puntata di Tale e Quale Show piena di emozioni nello studio di Carlo Conti, che prima di dare inizio al programma ha però voluto ricordare i due poliziotti morti nel pomeriggio a Trieste: “Siamo pronti, lo spettacolo sta per iniziare, ma non possiamo non rivolgere un pensiero ai due poliziotti uccisi nel pomeriggio a Trieste, faremo questa puntata con la tristezza nel cuore. Un ringraziamento speciale alle forze dell’ordine, che spesso ...

DAVIDE DEVENUTO - FIDANZATO SERENA ROSSI/ Separati… in Tv 'il bravo e cattivo ragazzo' : DAVIDE DEVENUTO, FIDANZATO di SERENA ROSSI: nel ruolo del cattivo in 'Rosy Abate 2', spettatori non si abituano a mollare i panni del 'bravo ragazzo'.

Tale e Quale Show 2019 : SERENA ROSSI giudice speciale della quarta puntata : Serena Rossi Nella quarta puntata di Tale e Quale Show, in onda stasera su Rai 1, Carlo Conti accoglierà un’amata vincitrice del programma: l’attrice Serena Rossi presenzierà infatti nello Show di imitazioni, che l’ha vista trionfare nel 2014 nella gara tradizionale e nel torneo, per ricoprire il ruolo di quarto giudice speciale, affiancando così Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. La classifica di Serena ...

SERENA ROSSI alla quarta di Tale e quale show 2019 (Anteprima Blogo) : Torna venerdì sera in prime time sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo lo show campione di ascolti dell'autunno Rai. Il riferimento è evidente ed è per lo spettacolo musicale diretto e condotto da Carlo Conti Tale e quale show. L'ex direttore artistico del Festival di Sanremo, con la sua squadra di autori, sta preparando gli ingredienti della quarta puntata di questo spettacolo musicale in salsa Talent che venerdì sera ha ...

Ali di Libertà : su Rai 1 serata evento di Andrea Bocelli con Stefano Accorsi e SERENA Rossi : Andrea Bocelli e Stefano Accorsi (da Instragram) Il primo sabato sera della nuova stagione televisiva di Rai 1 è dedicato ad Andrea Bocelli, che sulla stessa rete ha incontrato il grande pubblico nel 1994, vincendo la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Questa sera, a partire dalle 21.25, andrà in onda la serata evento Ali di Libertà, ambientata nel Teatro del Silenzio, incentrata proprio sulla voce del tenore toscano e finalizzata a ...