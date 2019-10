Rugby | Mondiali 2019 | Francia-Tonga 23-21 | i Bleus conquistano i quarti

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) Laama complicarsi la vita in questaWorld Cup. Una vittoria di misura con l’Argentina, un successo che si concretizza solo nell’ultimo quarto d’ora con gli USA e, oggi, una sfida conche sembrava veloce da archiviare, ma due mete a cavallo dell’intervallo rendono la strada più ardua per i. L’indisciplina, però, puniscee lavince e conquista idi finale. Parte subito in attacco lae dopo tre minuti conquista un fallo e Romain Ntamack mette i primi tre punti sul tabellone. Insistono i, al 6′ buco tremendo trovato da Alivereti Raka che dopo aver rotto due placcaggi passa l’ovale a Virimi Vakatawa e meta ‘figiana’ per lache va subito sul 10-0.è già in grande difficoltà, non riesce ad avere un possesso, soffre la velocità dei trefrancesi. Al quarto ...

