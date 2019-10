Rugby a 7 femminile | World Series Glendale 2019 | vincono gli USA sull’Australia | terza la

Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Si è conclusa, nella notte italiana, la prima tappa delle otto in programma delledia 7. A, Colorado, trionfo degli USA, vera sorpresa di giornata, in finale sull‘Australia. Completa il podio la Nuova Zelanda, che supera la Francia nella sfida per il terzo posto. Finale Australia-USA 7-26 Finale 3° posto Francia-Nuova Zelanda 14-31 Finale 5° posto Spagna-Canada 12-7 Finale 9° posto Inghilterra-Giappone 36-14 Semifinali Francia-Australia 0-40 USA-Nuova Zelanda 19-17 Semifinali 5° posto Spagna-Russia 24-19 Canada-Irlanda 40-14 Semifinali 9° posto Inghilterra-Brasile 34-14 Fiji-Giappone 19-21 Quarti di finale Francia-Spagna 26-7 Australia-Russia 38-0 USA-Canada 29-26 Nuova Zelanda-Irlanda 36-10 Classifica USA 20 Australia 18 Nuova Zelanda 16 Francia 14 Spagna 12 Canada 10 Russia 8 Irlanda 6 Inghilterra 4 Giappone 3 Fiji 2 Brasile ...

