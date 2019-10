Roma Tv | Ruggiero Rizzitelli lascia lo studio dopo la partita col Cagliari | Se dico

Fonte : blogo

(Di domenica 6 ottobre 2019) Proteste in campo, ma anche negli studi tv. Le polemiche diproseguono anche nel post-con la clamorosa decisione didi abbandonare la trasmissione diTv.Si sta commentando il match dei giallorossi e la mancata concessione del gol di Kalinic, annullato in extremis dall’arbitro Massa per una presunta spinta dell’attaccante su Pisacane. A @tv hanno preso bene l'arbitraggio di #Massa.#@nonleggerlo @capuanogio pic.twitter.com/kk2MdURfAc — Davide Montesanto (@DavMon76) October 6, 2019 Il conduttore Stefano Impallomeni chiede un parere agli ospiti, manon ci sta e si alza dalla sedia. Il motivo? Subito spiegato: “Non so se sono in condizione di commentare oggi. Non riesco a pensare di analizzare questa. Nella mia vita mi vanto di dire quello che penso sempre, in questo momento non ce la faccio. Vi chiedo ...

