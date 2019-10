Roma – Rottura del menisco per Diawara e frattura dello zigomo per Dzeko

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 6 ottobre 2019) TuttoMercatoWeb riporta le ultime notizie sulle condizioni di, i due calciatori dellache si sono infortunati oggi nella partita contro il Cagliari. Per il centrocampista giallorosso , che aveva lasciato il campo in barella, si prospetta unadelmediale dei ginocchio sinistro, non c’è nessuna lesione al crociato. Per Edin, invece, doppiaall’arco zigomatico destro. Anche per lui necessario un intervento chirurgico al quale si sottoporrà domattina. Per eventuali tempi di recupero necessario attendere le operazioni chirurgiche di domani. L'articolodelperperilNapolista.

