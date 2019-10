Roma | maiale attacca bambino di 2 anni | uomo muore per salvarlo Gravissimo il piccolo

Fonte : ilmessaggero

(Di domenica 6 ottobre 2019) Un operaio di circa 50è morto e un bimbo di dueè grave adopo l'aggressione di unallevato in un porcile a Corcolle, estrema periferia della...

opale444 : Roma, maiale attacca bambino di 2 anni: uomo muore per salvarlo. Grave il piccolo - Roseinfiore : RT @Gazzettino: Roma, maiale attacca bambino di 2 anni: uomo muore per salvarlo. Il piccolo è grave - patrikscaria62 : Maiale uccide Rom in campo nomadi e ferisce gravemente il figlio -