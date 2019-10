Roma-Cagliari | furia giallorossa | Petrachi e Fonseca alzano la voce | Maran soddisfatto

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 6 ottobre 2019) “Siamo molto, ma molto amareggiati. Non e’ da questa settimana che subiamo torti. Questo e’ un dato di fatto. Pensiamo a Bologna, al fallo di mano di Denswil, non rilevato e non evidenziato dal Var. Non saremo fortunati. Domenica, poi, a Lecce, c’era un fallo di mano evidente e nessuno ha richiamato l’arbitro”. Sono le dichiarazioni dopo, del direttore sportivo del club capitolino, Gianluca. “Oggi l’atteggiamento del direttore di gara e’ stato indisponente e ha creato problemi sin dai primi minuti. Diawara a inizio gara ha preso nettamente il pallone ma l’arbitro ha fischiato un fallo dal limite in favore del. Il gol di Kalinic e’ piu’ che regolare. Ha rubato il tempo al loro difensore, che non va a terra per colpa del presunto contatto con il nostro attaccante. Iltano ...

ASRomaEN : ?? MATCHDAY! ?? ?? Cagliari Calcio ?? Stadio Olimpico ? 15:00 (IT) Forza Roma! ?? #ASRoma - MassimoCaputi : Anche al 100° minuto Massa si conferma il peggiore in campo di una partita spigolosa e combattuta dove il Cagliari… - DiMarzio : #RomaCagliari | Ore di apprensione per #Diawara, uscito in lacrime per un infortunio al ginocchio -