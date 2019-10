Risultati Serie A live | 7^giornata | Atalanta da impazzire | pareggi per Lazio e Roma | la

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 6 ottobre 2019)A – LaA torna in campo per il settimo turno. Nel primo match di giornata successo per la Spal contro il Parma, decide una rete di Petagna per l’1-0 definitivo. Milan di misura e in rimonta a Marassi. Non si ferma l’, altra grande partita per le squadra di Gasperini contro il Lecce, in rete ancora una volta Duvan Zapata ed il Papu Gomez, gol e spettacolo anche tra Bologna e, finisce sul risultato di 2-2, partita fantastica di Immobile autore di una doppietta. Solo uno per lacontro il Cagliari. Chiude domenica sera Inter-Juventus. Il programma completo e la classifica aggiornata. SABATO ore 15 Spal-Parma 1-0 (32′ Petagna) (LE PAGELLE) ore 18 Verona-Sampdoria 2-0 (8′ Kumbulla, 81′ Miguel Veloso) (LE PAGELLE) ore 20.45 Genoa-Milan 1-2 (41′ Schone, 50′ Theo Hernandez, 55′ Kessie) ...

cn1926it : #SerieA, vittoria per #Atalanta. Pari per #Lazio e #Roma: i risultati delle 15 - dp24it : Serie A, risultati e classifica della 7ª giornata in tempo reale - TuttoLatinacom : #SerieD #GironeG - Il Latina non va oltre il pareggio casalingo contro la matricola Pro Calcio Tor Sapienza. Contin… -