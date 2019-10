«Rinegoziare la spesa per gli F35»  Adesso anche Conte apre alla trattativa

Fonte : corriere

(Di domenica 6 ottobre 2019) Il capogruppo nella commissione Esteri al Senato: «Un ridimensionamento del programma di acquisto consentirebbe di liberare miliardi di euro da investire in scuole, ospedali e trasporti pubblici». Da Palazzo Chigifa sapere: «Sono d’accordo»

