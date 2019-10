Repubblica | Napoli ballottaggio Callejon-Lozano | c’è un favorito Le novità

Repubblica : “la mediocrità del Napoli sta diventando preoccupante” : Repubblica, con Marco Azzi, ricorda il passo falso dello scorso anno in Champions con la Stella Rossa e lo paragona a quello di ieri con il Genk. Sottolinea ovviamente gli errori sotto porta ma evita giustamente di parlare di sfortuna. Ma non basta la malasorte per giustificare il passo falso degli azzurri, in netta fase di regresso e incapaci di uscire dal limbo di una mediocrità che sta diventando preoccupante. L’allarme era già scattato per ...

Repubblica : Napoli-Brescia - Maksimovic può recuperare : Mercoledì sera Maksimovic è uscito dal campo infortunato dopo uno scontro con il giocatore del Cagliari Simeone. Ieri il difensore ha continuato la terapia di recupero. Secondo quanto scrive oggi l’edizione napoletana di Repubblica, ci sarebbero buone possibilità che il calciatore serbo possa essere recuperato per la partita in programma domenica al San Paolo contro il Brescia. Altrimenti toccherà a Luperto vista la squalifica a ...

Repubblica : i tanti cambi hanno costretto il Napoli a perdere tempo nella ricerca di equilibri : Il Napoli sbatte contro il muro difensivo del Cagliari, scrive Repubblica, che negli ultimi minuti beffa gli azzurri con la rete di Castro. Ancelotti cambia ancora 8 titolari e non lo ha fatto solamente per la necessità di destreggiarsi tra i numerosi impegni ravvicinati, ma anche con l’ambiziosa intenzione di trasformare a getto continuo la fisionomia del suo Napoli: per cercare di renderlo imprevedibile e di rimodellarlo in base alle ...

Repubblica : Napoli e Cagliari signore del turnover. 22 giocatori cambiati finora : Il turno infrasettimanale di campionato, scrive Repubblica, è un’occasione di mettere in campo chi non gioca sempre, chi ha avuto, finora, meno occasioni. Non sono in molti. Quest’anno, in Serie A, hanno giocato una partita dall’inizio 330 calciatori. Vuol dire che ognuno dei 20 club del campionato ha schierato almeno 5 titolari diversi nelle prime quattro giornate. In pratica ogni club ha cambiato quasi metà squadra. Soltanto ...

Repubblica : Rog al Napoli ha collezionato più gialli che complimenti : Questa sera Marko Rog sarà tra i titolari che Maran schierer° contro il Napoli al San Paolo. Sarà la prima gara da ex questa sera per lui che nei giorni scorsi aveva dichiarato “Non cerco rivincite, voglio solo avere la possibilità di giocare“ L’edizione di oggi di Repubblica Napoli riporta una statistica non proprio positiva del suo periodo in azzurro “Rog ha collezionato più cartellini (gialli) che complimenti per la ...

Repubblica : è un paradosso che il Napoli abbia cercato Icardi con l’attacco che ha : Cercare Icardi in estate, con l’attacco che il Napoli ha a disposizione è stato un paradosso. Lo scrive Repubblica Napoli. Nel reparto di attacco la concorrenza è forte. C’è Lozano reduce da una buona prestazione sabato, contro la Sampdoria, schierato a sorpresa da Ancelotti anche se era tornato da poche ore dall’impegno statunitense con la nazionale. C’è Llorente che si è presentato bene con l’assist per il gol di ...

Repubblica : “Mertens non vuole lasciare Napoli - ecco il suo desiderio per il futuro : La Repubblica riferisce la notizia sul prolungamento di Dries Mertens: “Dries Mertens vorrebbe rinnovare il suo contratto. L’attaccante belga vorrebbe restare a Napoli e spera che da parte del club arrivi un passo per il prolungamento contrattuale. Il contratto scade nel prossimo Giugno. I tifosi si chiedono se questi saranno gli ultimi mesi di ‘Ciro’ in azzurro o si arriverà all’accordo per il ...

Repubblica : il Napoli prolunga la campagna abbonamenti fino a dopo la Samp : Il Napoli ha deciso di prolungare la campagna abbonamenti fino a dopo la partita di sabato contro la Sampdoria. La notizia è su Repubblica Napoli. Non si conosce ancora la data di chiusura, si sa solo che c’è ancora possibilità di sottoscrivere le tessere. Intanto, è stato raggiunto il traguardo degli 11mila abbonamenti. Superiori ai 6900 della scorsa stagione, ma senza che si sia verificato il boom tanto atteso. Nonostante il restyling ...

Repubblica – San Paolo - ecco lo spogliatoio a 48 ore da Napoli-Samp [FOTO] : San Paolo, ecco lo spogliatoio a 48 ore da Napoli-Samp. L’ edizione napoletana del quotidiano ‘La Repubblica’ pubblica alcuni scatti degli spogliatoi in esclusiva San Paolo, ecco lo spogliatoio a 48 ore da Napoli-Samp. L’ edizione napoletana del quotidiano ‘La Repubblica’ pubblica alcuni scatti degli spogliatoi in esclusiva e fa il punto della situazione sui lavori a due giorni dalla sfida. “Un ...

Repubblica : Juve-Napoli una sfida di difetti vinta dalla Juve perché ne ha di meno : In una partita “illogica e imprecisa, anzi proprio pazza e insensata”, la Juventus ha battuto il Napoli per 4-3 “con una insulsa e sgraziata” autorete di Koulibaly all’ultimo secondo. Lo scrive Emanuele Gamba su Repubblica, che aggiunge che il peggiore in campo è stato proprio Kalidou, autore di “quella svirgolata” . “E già si capisce che se tutti giocano meglio di Koulibaly qualcosa di molto strano è ...

Repubblica : Juve-Napoli avrà più effetto su Sarri che su Ancelotti (che parte in pole) : Juve-Napoli arriva troppo presto per poter avere conseguenze in termini di classifica. Ma sicuramente, a meno che la partita non si chiuda con un pareggio, inciderà sul lavoro che dovranno fare Sarri e Ancelotti nel prosieguo di campionato, scrive Repubblica. In particolare, su quello di Sarri. “Oggi in palio una sorta di pole position, un posto in prima fila senz’altro più morale che pratico, ma non campato per aria” Se il risultato ...

Repubblica : il questore di Torino potrebbe disertare lo Stadium per Juve-Napoli : Animi agitati come sempre per la sfida tra Juve e Napoli, ma questa volta non solo tra le tifoserie contrapposte. A Torino, dopo la vergognosa questione del divieto di acquisto dei biglietti per i nati in Campania, la situazione è rimasta tesa. Proprio per questo, scrive la Repubblica il questore di Torino potrebbe decidere di non esserci questa sera allo Stadium “La vigilia è stata ancora una volta ad alta tensione e saranno poco più di ...

Repubblica – Napoli - rivelato il mister x : sondaggio in un vertice di mercato a Capri : rivelato il mister x del Napoli. In un vertice di mercato a Capri, infatti, le alte sfere del club partenopeo si sono riuniti per definire le ultime mosse di calciomercato rivelato il mister x del Napoli. A dare la clamorosa indiscrezione su un sondaggio da parte del club azzurro per Diego Costa, è l’ edizione odierna de ‘La Repubblica’. Stando a quanto si apprende, c’ è stato un vertice di mercato a Capri dove si è ...

Repubblica : il “mister X” del Napoli potrebbe essere Diego Costa : Tra qualche ora scadrà l’ultimatum del Napoli a Icardi e ad arrivare in città sarà Llorente. Ma se invece spuntasse a sorpresa il “mister X” di cui si parla con insistenza tra gli operatori di mercato? E’ Repubblica Napoli a porre il quesito. Ipotizzando anche quale possa essere l’identità del misterioso desiderato acquisto: Diego Costa. E’ un altro pupillo di Ancelotti, scrive il quotidiano. Ad ottobre ...