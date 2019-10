Renzi | Papeete come Leopolda? Ecco perchè sono andato via'

Governo - nuova provocazione Renzi a Conte : “Ceda delega ai servizi”. Orlando : “Ultimatum dalla Leopolda sono come quelli dal Papeete” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo continuano a creare tensioni nella maggioranza di Governo. Prima lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo. ...

Governo - Orlando contro Renzi : “Ultimatum della Leopolda come quelli del Papeete. Se qualcuno ha altri disegni lo dica subito” : “Non è che se un ultimatum lo lanci dal Papeete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda: gli ultimatum non vanno lanciati, perché sennò si sfascia tutto. Qui in gioco c’è la tenuta della democrazia liberale in questo paese e chi mette in discussione, giocando col fuoco, la tenuta di questo Governo, mette in discussione la tenuta della democrazia liberale di questo paese”. Lo ha detto Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, ...

Nuovo governo - Renzi : 'Decide Costituzione non Papeete - obiettivo eleggere Presidente' : Fino a qualche mese fa in pochi avrebbero creduto che Matteo Renzi avrebbe potuto essere uno dei più fervidi sostenitori di un eventuale governo sostenuto da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. La realtà, invece, racconta che il senatore del Pd è stato tra i primi a indicare ai suoi la direzione che conduceva nella direzione di un'intesa politica con i grillini e alla formazione di un esecutivo di "responsabilità" nei confronti ...

Versiliana 2019 - Bonafè (Pd) : “Se non fosse per Renzi ora Salvini sarebbe al Papeete a fare campagna elettorale” : “Non è che Renzi un giorno esce dal Pd e fonda un altro partito con un po’ di gente di forza Italia?”, così Peter Gomez pungola l’eurodeputata dem Simona Bonafè durante l’intervista che ha preceduto l’intervento del premier incaricato Giuseppe Conte alla festa per i dieci anni del Fatto Quotidiano: “Se siamo alla situazione attuale – risponde l’esponente Pd – è anche perché c’è ...

Il Papeete "scarica" Salvini : "Sul palco anche Renzi e Grillo" : Il direttore artistico dello stabilimento balneare di Milano Marittima ha voluto prendere le distanze dal Carroccio: "Siamo...

Renzi : "La maggioranza contro la deriva Papeete c'è. Salvini si dimetta e si formi un nuovo governo" : Matteo Renzi ha tenuto oggi un'attesa conferenza stampa in cui ha confermato la sua teoria della necessità urgente di un governo istituzionale e che oggi stesso in Senato si vedrà l'esistenza di una nuova maggioranza, in quanto PD, M5S, Leu e gruppo misto sono d'accordo sulla calendarizzazione del voto contro Conte il 20 agosto. Ha anche detto che non sarà alla direzione del PD del 21 agosto, sostenendo che lo faccia per rispetto.Renzi ha ...

“Contro la deriva Papeete c'è la democrazia parlamentare” - dice Matteo Renzi : Un governo istituzionale “No Tax” col Movimento 5 stelle – e chi ci sta – per evitare l'aumento dell'Iva. Nella conferenza stampa tenuta oggi pomeriggio al Senato, Matteo Renzi riconferma ciò che era trapelato negli ultimi giorni tra tweet, post su Facebook e interviste. “Da ex presidente del Consig