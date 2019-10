Reina salva Giampaolo | il Milan batte il Genoa 2-1

Genoa-Milan 1-2 - le pagelle dei rossoneri : Reina sbaglia - ma poi salva il risultato : Il Milan, reduce da 3 sconfitte consecutive, è chiamato al riscatto e per l'undici di partenza scendere in campo significa superare tutte le scorie accumulate nel derby perso malamente, nella partita beffa contro il Torino e nella bruttissima prestazione con la Fiorentina. I guai non finiscono qui e a pochi minuti dal fischio d'inizio Donnarumma viene colto da mal di pancia e vomito ed è costretto ad alzare bandiera bianca così parte titolare ...

Genoa-Milan 1-2 Reina sbaglia - poi salva il risultato : Arriva il riscatto rossonero: per il Milan che nella seconda frazione ribalta il risultato grazie a Hernandez e Kessie (su rigore), per Giampaolo che indovina i cambi all'intervallo con Paqueta e...

LIVE Genoa-Milan 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Reina salva su Lerager - brutto infortunio per Criscito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ In questa fase della partita Piatek si trova da solo contro i tre difensori del Genoa. 17′ Strepitoso lancio di Ghiglione dalla destra per Pinamonti sulla sinistra, esce Reina che spazza prima dell’arrivo della punta. 15′ Schone punizione dalla destra mette in mezzo, ma non trova la testa di Romero per un ottimo anticipo di Romagnoli. 13′ Partita che si sta ...