Quando nacque la radio gli italiani non si mostrarono così interessati

(Di domenica 6 ottobre 2019) “Uri, Unionefonica Italiana, 1 RO, stazioni di Roma, lunghezza d’onda metri 425…” con questo annuncio iniziavano le regolari trasmissionifoniche in Italia, 95 anni fa. Erano le 21 del 6 ottobre del 1924 e Ines Viviani Donarelli presentava il concerto inaugurale della prima emittentefonica italiana nel corso del quale lei stessa avrebbe suonato, in un quartetto d’archi, musiche di Haydin. Una precisazione: l’annunciatrice ufficiale era un’altra signora, la mitica Maria Luisa Boncompagni che avrebbe affascinato con la sua voce incantevole iascoltatori per i trent’anni successivi. Ma Ines Viviani era, oltre che una violinista, anche la moglie del direttore artistico dell’Uri. Lasciamo da parte i pettegolezzi e pensiamo a cose più serie, alla storia. L’Uri, come ente, era nata qualche mese prima da una fusione tra una società privata del gruppo Marconi e una ...

