Programmi TV di stasera | lunedì 7 ottobre 2019 Su La7 al via la quindicesima stagione di

Programmi TV di stasera - domenica 6 ottobre 2019. Bonolis da Fazio - Meloni dalla D’Urso - Salvini da Giletti : Giorgia Meloni e Matteo Salvini Rai1, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore - 1^Tv Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. I giardini della memoria: In una gravina appena fuori Matera viene ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni prima. Imma non è del tutto convinta si tratti di un ...

Programmi TV di stasera - sabato 5 ottobre 2019. Su Rai1 «Ulisse – Il Piacere della Scoperta» racconta la vita della Regina Maria Antonietta : Alberto Angela - Ulisse - Il Piacere della Scoperta Rai1, ore 21.25: Ulisse -Il Piacere della Scoperta Alberto Angela presenta la terza puntata della nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta. Una nuova puntata esclusiva dedicata ad uno dei personaggi più intriganti della storia: Maria Antonietta, l’ultima Regina di Francia. In questa puntata di Ulisse, si racconterà la triste parabola e la leggenda nera che la storia le ha ...

Programmi TV di stasera - venerdì 4 ottobre 2019. Su Rai2 al via la nuova stagione di «Criminal Minds» : Criminal Minds Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show Quarta puntata della nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti in cui 12 vip si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Flora Canto sarà Olivia Newton-John, Sarà Facciolini se la vedrà con Loredana Berté, Eva Grimaldi imiterà Alice, Jessica Morlacchi avrà i panni di Celine Dion, Lidia Schillaci si metterà alla prova con Stevie Wonder, Davide ...

Programmi TV di stasera - giovedì 3 ottobre 2019. Eurogames vs Le Iene e Maledetti Amici Miei : Alvin e Ilary Blasi - Eurogames Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 5 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del 2019, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli. Prodotta in Italia. Il gigante e il bambino: La violenta aggressione di un maestro di sci mette Valeria in una posizione scomoda, costringendo Vincenzo a decidere se procedere contro di lei e a fare anche chiarezza sui ...

Programmi TV di stasera - martedì 1 ottobre 2019. Sul Nove «Il supplente» è Simona Ventura : Simona Ventura - Il Supplente Rai1, ore 21.25: La Strada di Casa 2 - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini. Prodotta in Italia. Trama: Fausto non può credere che suo figlio Lorenzo abbia davvero fatto del male a Irene, un’apparente coincidenza sembra dargli ragione: un bambino è scappato da una casa famiglia dove Irene operava come volontaria. Fausto si convince che sia questa la ...

Programmi TV di stasera - lunedì 30 settembre 2019. Sul Nove «Emanuela Orlandi – Il caso è aperto» : Emanuela Orlandi Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La vampa d’agosto - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2008, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Siamo in agosto, il mese più infuocato della torrida estate siciliana. Il commissario Montalbano è ospite nella villetta presa in affitto da Augello, a Montereale. Un giorno il piccolo Salvo, il figlio di Augello, sparisce. Montalbano ritrova il bambino ...

Programmi TV di stasera - domenica 29 settembre 2019. Tria da Fazio - Siffredi dalla D’Urso - Di Maio da Giletti : Barbara D'Urso e Rocco Siffredi Rai1, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore - 1^Tv Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. Come piante tra i sassi: A Nova Siri viene trovato il cadavere di un ragazzo, Nunzio. Nella sua indagine Imma entrerà in contatto con i sogni e le delusioni di una generazione abbandonata a sé stessa, desiderosa solo di andare ...

Programmi TV di stasera - sabato 28 settembre 2019. Su Rai3 Enrico Brignano in «Ci vediamo domani» : Enrico Brignano in Ci vediamo domani Rai1, ore 21.30: Ulisse -Il Piacere della Scoperta Alberto Angela presenta la seconda puntata della nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta. In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, il programma di divulgazione scientifica celebra il genio italiano con una puntata interamente dedicata alle sue creazioni e alla sua straordinaria esistenza. Il viaggio comincerà in Francia, ...

Programmi TV di stasera - venerdì 27 settembre 2019. Su Rai2 ultimi episodi di «S.W.A.T.» : Shemar Moore - S.W.A.T. Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show Terza puntata della nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti in cui 12 vip si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Flora Canto sarà alle prese con Anna Tatangelo, Sara Facciolini imiterà Jennifer Lopez, Eva Grimaldi vestirà i panni di Grace Jones, Jessica Morlacchi avrà le sembianze di Laura Pausini, Lidia Schillaci se la vedrà ...

Programmi TV di stasera - giovedì 26 settembre 2019. Su Tv8 Paola Cortellesi in «Nessuno mi può giudicare» : Paola Cortellesi in Nessuno mi può giudicare Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 5 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del 2019, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli. Prodotta in Italia. Ferite profonde: Il tentato omicidio di Adriana innesca una reazione a catena e solleva alcuni sospetti sui Moser, che forse nascondono qualcosa dietro la loro facciata di famiglia ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 25 settembre 2019. Su Rai1 «Metti la nonna in freezer» : Miriam Leone e Fabio De Luigi in Metti la nonna in freezer Rai1, ore 21.25: Metti la nonna in freezer – 1^Tv Film di Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi del 2018, con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet, Eros Pagni. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Claudia, giovane restauratrice, attende da tempo un pagamento dalla Sovrintendenza, ma non viene mai pagata. L’unica entrata certa è la pensione della nonna ...

Programmi TV di stasera - martedì 24 settembre 2019. Sul Nove «Il supplente» è Joe Bastianich : Joe Bastianich in Il Supplente Rai1, ore 21.25: La Strada di Casa 2 - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini. Prodotta in Italia. Trama: La scomparsa di Irene, con il passare delle ore, diventa sempre più angosciante. Il più preoccupato di tutti è Baldoni, che fatica a credere che la sua figlioccia abbia avuto un semplice ripensamento riguardo al matrimonio, per giunta senza dirgli ...

Programmi TV di stasera - lunedì 23 settembre 2019. Su Rai2 continua Stasera Tutto è Possibile : Stefano De Martino in Stasera Tutto è Possibile Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2002, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: I corpi di un commendatore e di sua moglie vengono trovati senza vita nella loro auto finita in una scarpata. Tutto lascia pensare a un normale incidente. Ma qualcosa non torna. Perché la donna ha le unghie delle ...

Programmi TV di stasera - domenica 22 settembre 2019. Salvini dalla D’Urso - Renzi da Giletti : Massimo Giletti Rai1, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – 1^Tv Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. L’estate del dito: Imma sta trascorrendo le sue vacanze a Metaponto quando vede galleggiare in mare un dito di donna mozzato che presenta dei tatuaggi. A distanza di pochi giorni, nei dintorni di Matera vengono rinvenuti un braccio e una ...