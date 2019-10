Prof in Sudafrica “In Italia ci si lamenta di tutto All’estero vedo che i nostri

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) A 16 anni Federica Marchesini ha fatto il suo primo scambio culturale a Nîmes, nel sud della Francia. “Lì ho deciso che non volevo più tornare a casa”, racconta. Un anno a Londra appena finite le superiori, tre ad Amburgo, poi il. “Ho capito subito quanto mi piacesse vivere fuori dall’e ora posso dire che ho passato più anni della mia vita all’estero che nel mio Paese”. Federica oggi ha 46 anni, è un’insegnante e vive da 18 a Città del Capo. “Ho sempre avuto più interesse verso gli altri Paesi. Sentivo Verona molto limitante”, racconta ricordando quando, fin da adolescente, la sua realtà le stesse stretta. Così, dopo Inghilterra e Germania, è arrivata nella capitalena. Trova le persone “sorridenti e disponibili; ilè un Paese accogliente e cordiale”, continua l’insegnante veronese, colpita dall’affetto che l’ha circondata nel ...

