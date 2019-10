Prima vittoria per il Gimnasia di Maradona

DIRETTA/ Argentina Italia - risultato finale 2-3 - : Prima vittoria azzurra - volley - : DIRETTA Argentina Italia, risultato finale 2-3,: arriva la prima vittoria azzurra nella terza giornata della Coppa del mondo di volley maschile 2019.

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Argentina - azzurri per il riscatto. Caccia alla Prima vittoria : L’Italia vuole rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, la Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile non è incominciata nel miglior modo possibile per la nostra Nazionale che è incappata in due ko: prima l’esordio da brividi contro il Giappone padrone di casa che si è imposto con un netto 3-0, poi la battuta d’arresto contro gli USA infarcito di titolari anche se contro gli States si è lottato alla pari per larghi tratti ...

Irene Micelotta è la Prima donna paracadutista dell'Arma : "Finire quel corso - è stata una vittoria" : Fa “discesa” libera lanciandosi da 5mila metri. È l’unica donna paracadutista esploratrice dell’Arma dei Carabinieri. Come riporta il Messaggero, per Irene Micelotta all’inzio era una passione. Poi, dopo sacrifici e allenamenti, è diventato il suo mestiere. Ora con il grado di Maggiore è stata anche nominata capo sezione della II Brigata mobile dei Carabinieri.“Quest’unità si ...

Umbria - vittoria del Centrodestra Lega Prima - testa a testa Pd-M5S : "Tendenza alla vittoria" della candidata di Centrodestra Donatella Tesei, senatrice della Lega. E' la previsione del decano dei sondaggisti Nicola Piepoli che ha studiato per Affaritaliani.it la situazione in Umbria a meno di un mese dalle elezioni regionali del 27 ottobre e dopo... Segui su affaritaliani.it

Diretta/ Bologna Chievo Primavera - risultato finale 3-2 - : vittoria con il brivido! : Diretta Bologna Chievo, risultato finale 3-2: seconda vittoria consecutiva per i giovani felsinei, nel posticipo della terza giornata del campionato 1.

Superbike - Risultato gara-1 GP Francia 2019 : Prima vittoria in carriera per Razgatioglu! Il turco si impone su Rea - quinto Bautista : Arrivata quest’oggi la prima vittoria della vita in Superbike per Toprak Razgatioglu: il turco si è reso autore di un’impresa non da poco, partendo dalla 16ma posizione in griglia e battendo il pluricampione del Mondo Jonathan Rea all’ultimo giro. Un attestato di forza del giovane pilota della Kawasaki clienti che si è distinto in tutta la stagione battagliando molteplici volte per il podio, tanto da meritarsi la convocazione ...

Fiorentina-Sampdoria - le pagelle di CalcioWeb : Chiesa e Ribery trascinano i viola alla Prima vittoria [FOTO] : Fiorentina-Sampdoria, LE pagelle DI CalcioWeb – La Fiorentina trova la prima vittoria in campionato. Battuta la Sampdoria per 2-1 con le reti di Pezzella e Chiesa, a nulla serve il gol di Bonazzoli. Bene la difesa viola e i due “attaccanti” Chiesa e Ribery. Malissimo, ancora una volta, Murillo. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY. Fiorentina-Sampdoria, LE pagelle DI CalcioWeb Fiorentina (3-5-2): Dragowski ...

VIDEO Fiorentina-Sampdoria 2-1 - Highlights - gol e sintesi : Pezzella e Chiesa regalano la Prima vittoria ai Viola : La Fiorentina ha sconfitto la Sampdoria per 2-1 nel match valido per la quinta giornata della Serie A. I Viola si sono imposti al Franchi e hanno così conquistato la prima vittoria stagionale. Vantaggio firmato da Pezzella con un perfetto colpo di testa su invito di Ribery nel cuore del primo tempo, poi nella ripresa è arrivato il raddoppio di Chiesa con una delle sue rasoiate. Al 79′ la firma di Bonazzoli che non è riuscito a riaprire la ...

Risultati Ligue 1 - 7^ giornata : Prima vittoria per il Monaco - la classifica aggiornata : Risultati Ligue 1 – Si gioca la settima giornata del campionato francese. Il turno è ripartito su due giorni. 0-0 tra Digione e Marsiglia, vince il Monaco contro il Nizza. Impegno in trasferta per il Lione contro il Brest, il Paris Santi-Germain riceve lo Stade de Reims nella giornata di mercoledì. Il programma completo. MARTEDI’ ore 19 Digione-Marsiglia 0-0 ore 21 Monaco-Nizza 3-1 MERCOLEDI’ ore ...

Formula 1 – Vettel a Sochi a caccia della Prima vittoria in Russia : “ci manca ancora quell’ultimo passo” : Sebastian Vettel a caccia della vittoria mai conquistata in Russia: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp di Sochi I piloti della Formula 1 non si riposano: dopo la gara di domenica Singapore, vinta da Sebastian Vettel, al suo primo successo stagionale, i campioni delle quattro ruote si preparano a tornare in pista, a Sochi, per il Gp di Russia. LaPresse Giovedì si terrà la conferenza stampa dei piloti, mentre venerdì ...

Ferrari - Prima doppietta a Singapore. Vettel torna alla vittoria dopo un anno : Vettel in testa, quinto diverso vincitore nel 2019. Piazza d'onore per Leclerc. Terzo Verstappen. Mercedes in difficoltà, fuori dal podio ed Hamilton che non vince da Budapest, cioè da prima della pausa estiva

Amici celebrities - la De Filippi tesoro di Mediaset : Prima puntata e subito vittoria negli ascolti su Ulisse : È sempre Maria De Filippi il "tesoretto" di Mediaset. Amici celebrities vince la sfida degli ascolti del sabato sera, anche se Ulisse gli tiene testa. Nel periodo di sovrapposizione (dalle 21.29 alle 23.49), il nuovo programma della De Filippi su Canale 5, spin-off vip di Amici, ottiene 3,631 milion

LIVE Inter-Slavia Praga - Champions League calcio in DIRETTA : Conte punta su Lukaku e Sensi per la Prima vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le probabili formazioni di Inter-Slavia Praga – La presentazione di Inter-Slavia Praga – Il programma dei match (17 settembre) Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Slavia Praga, match valido per la prima giornata del Gruppo F della Champions League 2019-2020 di calcio. I nerazzurri esordiscono, dunque, a San Siro e l’obiettivo è quello di centrare i tre punti ...

Fonseca alla Prima vittoria in Serie A : “Avremmo potuto fare 7-8 gol” : Il tecinco della Roma Fonseca si lascia andare a forti affermazioni al termine della vittoria casalinga contro il Sassuolo Fonseca dice di aver compreso il calcio italiano e di aver così adattato la sua Roma. Il Corriere dello Sport riporta le sue parole ai microfoni di Sky: “Chiedo sempre di fare il pressing quando gli avversari hanno la palla e oggi lo abbiamo fatto in modo positivo, soprattutto con Dzeko e Mkhitaryan. È ...