Precipita ultraleggero in Valtellina | uno dei due occupanti è rimasto incastrato nei cavi

Ultraleggero Precipitato a Bergamo - dopo la figlia muore anche il padre-pilota. Ancora in ospedale le altre due sorelle : L’incidente aereo del 21 settembre a Bergamo causa un’altra vittima. dopo la morte sul colpo della figlia 15enne Marzia, non ce l’ha fatta neanche Stefano Mecca, morto venerdì all’ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverato a causa delle gravi ustioni. L’uomo, 51 anni, era alla guida dell’Ultraleggero, da pochi minuti decollato dall’Aero Club di Bergamo insieme alle sue tre figlie, due gemelle di 15 ...

Ultraleggero Precipita nelle campagne di Orsogna - feriti ma salvi pilota e passeggero : Chieti - Un aereo Ultraleggero biposto è precipitato in prossimità di un bosco nelle vicinanze di Orsogna in provincia di Chieti, a bordo del veivolo due persone, un uomo e una donna residenti in Australia. Lui, italo-australiano originario di Lucera (Fg), è miracolosamente illeso, lei invece ha riportato diversi traumi per ora al vaglio dei sanitari dell’ospedale di Pescara. Sul luogo dell’incidente si è recato l’elicottero ...

Orio al Serio - ultraleggero Precipita vicino all’aeroporto : morta una 15enne. FOTO : Sul velivolo c’era un uomo di 51 anni con le tre figlie, due gemelle di 15 anni - una delle quali ha perso la vita nello schianto - e l'altra di 18. Il padre è ricoverato in condizioni gravissime. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta

Bergamo - Precipita un ultraleggero : muore una ragazza di 15 anni. Ferito il padre e le due sorelle : Un incidente aereo a Bergamo fa un morto e tre feriti. A precipitare nei pressi dell’aeroporto di Orio Al Serio è stato un’ultraleggero, un Cessna Mooney, con a bordo quattro persone: un uomo di 51 anni con le sue tre figlie, due gemelle di 15 anni e una di 18. Nello schianto ha perso la vita una delle due gemelle, mentre il padre e le altre due figlie, ferite, sono stati trasportati in ospedale: il padre, alla guida ...

Orio al Serio - ultraleggero Precipita vicino all’aeroporto : un morto e tre feriti. FOTO : Il velivolo, un Cessna Mooney, è caduto poco dopo le 10 nei pressi dell’aeroclub accanto allo scalo di Bergamo. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente

Ultraleggero Precipita a Bergamo - un morto e tre feriti : Un aereo Ultraleggero e' precipitato a Bergamo, nella zona fuori dal sedime dell'aeroporto. Un morto e 3 feriti

Paura nei pressi dell’aeroporto di Orio al Serio : ultraleggero Precipita vicino l’aeroclub : Paura nei pressi dell’Aeroporto di Milano-Bergamo Orio al Serio. Un ultraleggero, con solo una persona a bordo, è precipitato alle 10,15 di questa mattina nei pressi dell’aeroclub accanto all’ aeroporto di Bergamo. Sul posto stanno intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Non si conoscono al momento le condizioni del pilota. L'articolo Paura nei pressi dell’aeroporto di Orio al Serio: ultraleggero precipita vicino ...

Venezia - Precipita un ultraleggero : un morto carbonizzato e un ferito : Una persona è morta carbonizzata e una seconda è rimasta gravemente ferita nella caduta di un velivolo ultraleggero, avvenuta nel pomeriggio nel territorio comunale di San Michele al Tagliamento (Venezia). Il ferito è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale all’Angelo di Mestre. L’aereo è caduto in un campo di granturco nella zona Bevazzana, a Bibione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Portogruaro, con ...