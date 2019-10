Portogallo | il socialista Costa vince le elezioni Per il governo serve un patto a

Elezioni Portogallo - exit poll : il socialista Costa avanti - ma non ha maggioranza assoluta. Il centrodestra sotto del 10%. Astensione record : Sull’onda dei risultati ottenuti in campo economico dal 2015, superando l’austerità pur rimanendo nei paletti di bilancio imposti da Bruxelles, il socialista Antonio Costa conquista una riconferma alle urne, che appariva praticamente scontata. Alle Elezioni parlamentari i portoghesi, nonostante un’ Astensione record tra il 44% e il 49%, hanno premiato il suo Partito socialista con un dato tra il 34,5% e il 38% secondo gli exit poll , mentre ...

Elezioni Portogallo - il premier socialista Costa in testa al 38%. Incentivi all’immigrazione e lotta alla disoccupazione le carte vincenti : Mancano meno di 24 ore al voto per le Elezioni legislative in Portogallo, ma dagli ultimi sondaggi sembra che il Partito socialista (Ps) del primo ministro António Costa sia in netto vantaggio, si parla di 7 punti, sui rivali del Partito Social Democratico (Psd) di centro-destra guidato da Rui Rio. Gli ultimi dati sui consensi parlano addirittura di un Ps al 38%, risultato che, se confermato dallo spoglio, permetterebbe al premier di continuare ...