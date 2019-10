Poliziotti uccisi | l’omicida non soffre di alcuna malattia psichica | confermata la sua

La fiaccolata di Trieste per ricordare i due Poliziotti uccisi : Trieste si stringe intorno agli uomini della questura della città, ai collegi e agli amici di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi a colpi di pistola, negli uffici della questura. Dopo il momento della preghiera, e le campane che continuano a risuonare nell'aria, sono decine di migliaia i cittadini che partecipano alla fiaccolata per rendere omaggio ai due giovani poliziotti. Sparatoria a Trieste ...

Due Poliziotti uccisi in questura a Trieste - il killer non risponde ai giudici. Polemica sulle fondine : Alejandro Augusto Stephan Meran è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio nei confronti del piantone della questura

Fiaccolata a Trieste per i Poliziotti uccisi - fiori e messaggi davanti alla Questura. FOTO : Migliaia di persone si sono ritrovate davanti all'edificio per ricordare in silenzio Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Decine anche le lettere lasciate per rendere omaggio ai due agenti

Folla a Trieste per la messa in suffragio ai due Poliziotti uccisi : Fonte foto: Fausto BiloslavoFolla a Trieste per la messa in suffragio ai due poliziotti uccisi 1Sezione: CronacheMigliaia di persone per la messa in suffragio degli agenti caduti a Trieste

Franco Bechis sui Poliziotti uccisi a Trieste : "Ho visto molta ipocrisia da parte dei politici" : "Ieri a Trieste due giovani poliziotti poco più che trentenni sono stati uccisi da due balordi di Santo Domingo acciuffati dopo il furto di un motorino. È un dolore che Roma ha vissuto quando poco più di due mesi fa ad essere ucciso da altri due balordi (americani) fu il carabiniere Mario Cerciello

L’affetto e il dolore dell’Italia per Poliziotti uccisi a Trieste : "Affetto, riconoscenza e dolore", come ha ricordato il capo dello Stato Sergio Mattarella, è il sentimento che ha attraversato l'Italia, dopo l'uccisione in Questura a Trieste di due poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, di 34 e 31 anni, morti sotto i colpi esplosi con la pistola di ordinanza di uno dei due agenti da un 29enne di origine dominicane, Alejandro Meran. Il dominicano, attualmente in ospedale, era stato portato in questura ...

Poliziotti uccisi a Trieste - Porro polemico : 'Costretti a norme di cui ci dimentichiamo' : Pierluigi Rotta e Mario Demenego. Sono i nomi dei due giovani agenti di Polizia, poco più che trentenni, che hanno perso la vita in servizio, vittime di una sparatoria all'interno della Questura di Firenze dopo che un domenicano si è impadronito di una delle loro armi. Due vite spezzate mentre servivano un Paese che si sta stringendo attorno alle loro famiglie e alle forze dell'Ordine. Un qualcosa che si verifica dopo le tragedie e un po' meno ...

Cosa si sa dell’uccisione dei due Poliziotti a Trieste : È avvenuta in Questura durante un controllo su un caso di rapina: a sparare è stato un uomo domenicano che soffriva di disturbi psichici e che ora è in stato di fermo

Poliziotti uccisi a Trieste - Dalla Chiesa a Chef Rubio : 'Vergognati per la tua pochezza' : A distanza di alcune settimane Dalla morte del vice brigadiere dei Carabinieri Cerciello Rega, avvenuta a Roma ad opera di due ragazzi americani, l'Italia piange altri due servitori dello Stato: i Poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Una tragica fine dettata Dalla rocambolesca dinamica della tragedia di ieri a Trieste, dove un cittadino dominicano ha sottratto la pistola ad un agente prima di seminare panico e morte all'interno della ...

I 180 anni della linea ferroviaria Napoli-Portici : il presidente Mattarella sul treno storico rende omaggio ai due Poliziotti uccisi : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Portici dove prenderà parte alla cerimonia per il 180esimo anniversario della linea ferroviaria Napoli-Portici. Con il capo...

Poliziotti uccisi in questura a Trieste. Sequestrate armi e fondine - il sindacato : «Ci sono stati problemi» : All'indomani della sparatoria all'interno della questura di Trieste emergono dettagli più precisi su quanto accaduto in quei minuti drammatici in cui hanno perso la vita due giovani...

Agenti uccisi - chef Rubio : «Poliziotti impreparati - non mi sento sicuro. Politici sciacalli». Salvini : «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi...» : chef Rubio vs Matteo Salvini. Lo scontro su Twitter è senza esclusioni di colpi, tra pesanti insulti e epiteti. Uno contro l'altro. Il tema della battaglia è la morte dei due...

Poliziotti uccisi a Trieste - il Sap : 'Difetto nelle fondine' : L'equipaggiamento in dotazione agli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, forse era difettoso. Il Sap (sindacato autonomo di polizia) dopo la sparatoria di ieri in Questura a Trieste hanno denunciato un problema con le fondine. Per ora, i primi accertamenti, non hanno rilevato danni. Le indagini dovranno chiarire come Alejandro Augusto Meran, domenicano di 29 anni, sia riuscito a disarmare il poliziotto e a sparargli. Difetto nelle ...

Portici - Mattarella ricorda i Poliziotti uccisi - la platea applaude : "Riconoscenza e dolore di tutto il Paese" : Il presidente della Repubblica alla cerimonia per i 180 anni della prima ferrovia: "Questo applauso esprime il sentimento di tutta Italia