Pietro Senaldi sui poliziotti uccisi a Trieste | Vietato dire extracomunitari

Pietro Senaldi a Stasera Italia : "È tutto dire...". Il segnale : Conte con Renzi ha perso il controllo : "È tutto dire". Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, Pietro Senaldi riassume in una battuta la guerra alla luce del sole scoppiata tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Ha iniziato il leader di Italia Viva, sminuendo la manovra ideata dal premier e dal governo (che lo stesso Renzi s

Donatella Tesei - la donna che libererà l'Umbria dai comunisti. L'intervista di Pietro Senaldi : L' avvocato Donatella Tesei può diventare la donna del destino per Salvini. L' Umbria, a fine mese, sarà il primo test elettorale per il leader della Lega dopo l' uscita dal governo. Aggiungerla all' elenco delle Regioni sottratte alla sinistra dopo il 4 marzo 2018 significherebbe che la macchina de

Pietro Senaldi a L'aria che tira : "Luigi Di Maio? Ieri inseguiva Matteo Salvini - oggi Renzi" : "L'aumento dell'Iva è stato sterilizzato perché lo ha detto Matteo Renzi, Luigi Di Maio si è accodato 24 ore dopo". E ora spiega Pietro Senaldi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, "arrivano le tasse. Il leit motiv del governo sarà Di Maio che seguirà Renzi, come faceva con Matteo Sal

DiMartedì - Pietro Senaldi : "Matteo Renzi ha evitato l'aumento dell'Iva - pagheremo più tasse su casa e salute" : "Fino a 48 ore fa il governo era intenzionato ad aumentare l'Iva, poi Matteo Renzi ha battuto i pugni sul tavolo. Per una volta dobbiamo ringraziarlo per essersi opposto all'aumento", dice Pietro Senaldi in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, su La7. In studio si parla della manovra econom

Matteo Renzi - Pietro Senaldi : il piano è fare incetta di grillini per arrivare al 10% : Incredibile, le sconfitte possono cambiare anche un tipo come Renzi. Ma solo nella forma, perché la sostanza dell' uomo resta la medesima. L' ex premier si è trasformato da rottamatore in cannibale. Nella sua prima fase ha preso un partito, il Pd, e cercato di mandare via chiunque ci fosse prima di

Pietro Senaldi a Tagadà : "Matteo Renzi leader di Italia Viva e del Pd - come ha fregato Zingaretti" : "Matteo Renzi con la sua scissione sembra essere diventato sia il leader di Italia Viva sia il leader del Pd. La voce di Nicola Zingaretti non c'è, non si sente". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, commenta l'intervista-manifesto di Matteo Renzi al Il F

Pietro Senaldi ad Agorà : "Pd-M5s - il loro obiettivo non è governare. La gestione dei ministeri lo dimostra" : Matteo Salvini, e non solo lui, sostiene che questo governo, quello con Pd e M5s, sia nato esclusivamente contro di lui. Difficile smentirlo, in effetti. E sul punto, ad Agorà su Rai 3, interviene Pietro Senaldi. E il direttore di Libero offre uno spunto interessante per comprendere come le parole d

Pietro Senaldi : ormai Luigi Di Maio è rimasto solo : Tre sono gli sconfitti del governo giallorosso: i cittadini, che in maggioranza avrebbero voluto votare, Matteo Salvini, che fino a due mesi fa era l' uomo più potente d' Italia, e Luigi Di Maio, che sta sperimentando la solitudine del numero zero, solo con la sua poltrona. Se però gli elettori, pre

DiMartedì - Pietro Senaldi contro le tasse di Pd e M5s : "I pensionati scappano - vi stupite?" : Riparte la stagione di DiMartedì, come sempre condotto da Giovanni Floris su La7 in prima serata. E nella prima puntata dopo l'estate tra gli ospiti ecco Pietro Senaldi. All'ordine del giorno le misure su cui sta ragionando il governo: stretta sul contante, incentivi a chi usa bancomat e carte di cr

Pietro Senaldi svela l'ultima figuraccia di Di Maio : ecco con cosa è andato all'Onu : Luigi Di Maio parte per la sua prima missione all' Estero da titolare della Farnesina. Sceglie gli Stati Uniti, terra senza congiuntivi, per limitare il rischio di gaffe. Ignora l' inglese ma vuol fare l' americano, come Alberto Sordi, con la differenza che lui fa piangere e non ridere. In compenso,

Pietro Senaldi : "Luigi Di Maio non è credibile - il suo percorso da anti-casta ad Alfano si sta completando" : "Luigi Di Maio non è più credibile, il suo percorso da politico anti-casta ad Alfano si sta completando". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, attacca il leader del Movimento 5 stelle: "Di Maio non potrà intestarsi molte battaglie in que

Pietro Senaldi sull'immigrazione : "Bastano 15 giorni di Pd". Il grande business e la nuova invasione : Salvini manca dal Viminale da due settimane e il governo giallorosso ha subito riportato le lancette dell' orologio a prima dell' era Minniti. Facile previsione, non a caso una settimana fa Libero titolò in apertura: «Avanti, c' è posto per tutti». Il nuovo ministro dell' Interno, il prefetto Lamorg

Pietro Senaldi : "Teresa Bellanova veste meglio di come pensa" : Alla fine si scopre che la cosa migliore di lei è il vestito, quella tonaca blu elettrico a balze con la quale si è presentata al Quirinale per la cerimonia del giuramento e che ha suscitato critiche e ilarità. Già, perché la nuova ministra all'Agricoltura, Teresa Bellanova, veste meglio di come pen

Pietro Senaldi - la ricostruzione : "Ecco perché hanno messo in croce Bruno Vespa". Svelato l'ultimo scandalo : Siamo in buona compagnia. Anche Bruno Vespa da ieri è perseguitato dall' Ordine dei giornalisti. Il conduttore di "Porta a porta" ha la colpa di aver intervistato Lucia Panigalli, una donna accoltellata e picchiata a sangue dal suo ex, che dopo qualche anno di galera è tornato libero e vive non lont